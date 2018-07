140 kilogramów śniętych ryb wyłowiono z rzeki Czarna Hańcza. To skutek zeszłotygodniowej awarii oczyszczalni ścieków w Suwałkach i zrzutu około 2 tysięcy metrów sześciennych nieczystości do rzeki. To niewielka ilość nieczystości, a Czarna Hańcza powinna się oczyścić już po jednym dniu - taką opinię władzom Suwałk przekazali naukowcy Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, którzy na Czarnej Hańczy prowadzą swoje badania.

Zdjęcie ilustracyjne /DENNIS M. SABANGAN /PAP/EPA

REKLAMA