Po godzinie 18 Sejm wzowił obrady. Posłowie mieli się dziś zająć projektem ustawy ws. szczególnych zasad przeprowadzania głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich zarządzonych w 2020 roku. W porządku obrad jest jednak tylko sprawozdanie komisji z rządowego projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., który dotyczy funduszy unijnych. Przy Wiejskiej i Nowogrodzkiej trwały nerwowe negocjacje dotyczące terminu wyborów prezydenckich. Porozumienie Jarosława Gowina przedstawiło po południu projekt, zgodnie z którym kadencja prezydenta Andrzeja Dudy byłaby przedłużona o dwa lata.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciąg stronę w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :





18:54

Wiem, że w wielu miejscach brakuje sprzętu, wiem, że jest potrzebny, dlatego szukamy tego sprzętu na całym świecie i kupujemy do Polski. Na dziś przekazaliśmy do szpitali, podmiotów leczniczych i innych osób ponad 7 mln maseczek, ponad 2 miliony rękawiczek, 400 tys. litrów płynu dezynfekującego, 575 tys. maseczek HEPA. Zakupiliśmy i przyjęliśmy na stan 165 respitatorów, a ponad 1000 jest zakontraktowanych - przekazał minister.





18:50

Głos zabrał Łukasz Szumowski. Minister zdrowia przekazuje informacje o zaopatrzeniu w środki ochronne dla służby zdrowia.





18:30

Kolejna zmiana decyzji ws. posiedzenia Sejmu, wznowienie obrad - w poniedziałek o godz. 10; rozpoczniemy informacją premiera ws. stanu walki z epidemią koronawirusa - przekazał Borys Budka.









18:20

Trwa głosowanie nad poprawkami do ustawy.





18:18

Zdzisław Sipiera przestawia sprawozdanie komisji finansów publicznych.





18:11

Małgorzata Kidawa-Błońska po posiedzeniu Prezydium Sejmu poinformowała, że w sobotę o godz. 11 rozpocznie się posiedzenie Sejmu; posłowie - na wniosek klubu Koalicji Obywatelskiej - wysłuchają informacji rządu nt. walki z epidemią koronawirusa.





16:13

Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zaproponował w piątek przyjęcie uchwały Sejmu RP w sprawie zobowiązania Rady Ministrów do wprowadzenia w Polsce stanu klęski żywiołowej. Sytuacja związana z epidemią wymaga podjęcia środków zmierzających do zahamowania rozprzestrzeniania się zagrożenia - mówił.



W imieniu Koalicji Polskiej PSL-Kukiz15 proponuję przyjęcie uchwały Sejmu Rzeczpospolitej w sprawie zobowiązania Rady Ministrów do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej - oświadczył lider PSL w piątek na konferencji prasowej w Sejmie.





14:50



Wydawało się, że sprzeciw Jarosława Gowina wobec majowego terminu wyborów może rozbić koalicję rządową, ale na razie nic na to nie wskazuje - donosi reporter RMF FM Patryk Michalski.

14:33

Ewentualna zmiana konstytucji, nawet jeśli udałoby się to zrobić do 10 maja, ma charakter kuriozalny; będę namawiał polityków PSL do głosowania przeciw projektowi Jarosława Gowina - powiedział poseł ludowców Marek Sawicki.



14:22

Nie wiem dlaczego mielibyśmy wydłużać kadencję prezydenta o dwa lata; nie ma po co kombinować nad zmianą konstytucji; wystarczy oprzeć się o konstytucję, która jest - powiedział kandydat na prezydenta Szymon Hołownia, odnosząc się do propozycji wicepremiera Jarosława Gowina.



14:00

Rozpoczęło się drugie czytanie projektu specustawy o wsparciu realizacji projektów unijnych w związku z wystąpieniem koronawirusa. Nowe przepisy mają pozwolić płynnie realizować i rozliczać inwestycje współfinansowane przez UE.

13:29

"Jarosław Gowin na premiera; tylko w taki sposób można odsunąć PiS od władzy" - oświadczył wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz (KO). Stwierdził, że PiS to partia, która nie liczy się "z ograniczeniami, które na polityków nakłada epidemia".







13:13

Apeluję do polityków koalicji: powinna nadal funkcjonować; apeluję do posłów wszystkich klubów o podpisy pod projektem zmian w konstytucji - podkreślił Gowin.





Gowin: Wybory 10 maja nie mogą się odbyć. Wicepremier zaproponował zmiany w konstytucji TVN24/x-news

13:02 Z OSTATNIEJ CHWILI:

Nie czas na gry i spory polityczne. Wybory 10 maja nie mogą się odbyć; złożymy projekt, który przedłuży kadencję prezydenta o dwa lata - potwierdził podczas konferencji prasowej Jarosław Gowin.





13:00

Sejm w piątek wznowi obrady o godz. 13.30. W porządku obrad jest tylko sprawozdanie komisji z rządowego projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., który dotyczy funduszy unijnych.





12:04

Kolejny raz opóźnia się rozpoczęcie posiedzenia Sejmu - teraz przełożono je na 13:00. Swoją konferencję prasową przełożył też Jarosław Gowin.





11:33

Sejm ma wznowić obrady o godz. 12. W porządku obrad jest tylko sprawozdanie komisji z rządowego projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., który dotyczy funduszy unijnych.



Sejm nie zajmie się natomiast wyborem sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jak poinformował PAP przewodniczący sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka Marek Ast (PiS), rozpatrzenie kandydatury Bartłomieja Sochańskiego zostało przełożone "na przyszłość" w związku z problemami technicznymi i brakiem możliwości dojazdu kandydata do Sejmu.

Sejm / PAP/Leszek Szymański /

11:09

Opóźnia się konferencja Jarosława Gowina, na której oficjalnie miał ogłosić swoją propozycję dla Prawa i Sprawiedliwości.



Nastroje w obozie władzy są złe, politycy PiS w nieoficjalnych rozmowach mowią reporterowi RMF FM, że to największy kryzys od 2015 roku - "idziemy na przegraną, z szybującym bezrobociem, wygranie wyborów będzie niezwykle trudne" - podkreślają.



Opozycja krytykuje PiS, że zamiast skuteczniej walczyć teraz o przedsiębiorców i zajmować się wyłącznie pandemią, rząd jest w dużej mierze pochłonięty sprawą wyborów i myśleniem o utrzymaniu władzy.

10:30

Pojawiła się nowa propozycja w rządowych negocjacjach pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a Porozumieniem w sprawie terminu wyborów prezydenckich - dowiedział się nieoficjalnie Patryk Michalski.



W obozie władzy rozważana jest możliwość wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych - ale na krótko - żeby wybory prezydenckie mogły odbyć się w sierpniu.

10:02

Wybory prezydenckie dopiero za dwa lata, a co za tym idzie przedłużenie kadencji obecnego prezydenta Andrzeja Dudy do 7 lat - to propozycja szefa Porozumienia Jarosława Gowina. Jak dowiedzieli się dziennikarze RMF FM, posłowie Gowina sondują w tej sprawie opozycję oraz PiS.



Po ultimatum prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego dla Jarosława Gowina: albo poprze wybory kopertowe 10 maja albo jego ministrowie pożegnają się z rządem; w nocy prezes Porozumienia przedstawił Kaczyńskiemu ostateczną propozycję w sprawie terminu wyborów prezydenckich.



09:27

Piątkowe obrady Sejmu zostaną wznowione o godz. 11, a nie jak wcześniej planowano, o godz. 10. Rano o godz. 9 zebrało się Prezydium Sejmu.



Obecnie w porządku obrad jest jedynie wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego oraz rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 - czytamy w komunikacie.



09:13

Także dziś sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka zajmie się zaopiniowaniem kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, którym jest szczeciński adwokat Bartłomiej Sochański zgłoszony przez klub PiS.



W związku ze śmiercią sędziego TK Grzegorza Jędrejka, od końca stycznia w Trybunale pozostaje wakat na stanowisku sędziowskim.



Komisja miała zaopiniować kandydaturę Sochańskiego w czwartek po południu - nie doszło to jednak do skutku.

09:11

Rusza posiedzenie prezydium Sejmu - to będzie pierwsze podejście Prawa i Sprawiedliwości do próby zmiany kodeksu wyborczego.

O godzinie 11:00 rusza samo posiedzenie plenarne. Posłowie zajmą się przyjętym przez rząd projektem tzw. specustawy funduszowej, który przygotowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Chodzi o projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku.

Jak podkreślił resort, cele tej ustawy są dwa: większa elastyczność dla beneficjentów funduszy europejskich, którzy będą mogli dokończyć rozpoczęte projekty z maksymalną możliwą efektywnością i bez strat finansowych oraz ukierunkowanie dostępnych funduszy na zwalczanie koronawirusa i ograniczanie jego niepożądanych skutków dla gospodarki.

09:05

"W sprawie głosowania korespondencyjnego Gowin ma inne stanowisko; zobaczymy jak będzie na głosowaniu, bo projekt może ulegać modyfikacjom; nie rozpatrywałbym tego w kontekście rozpadu koalicji rządowej" - powiedział rzecznik rządu.



09:00

"Jako Porozumienie Jarosława Gowina zagłosujemy przeciwko rozwiązaniu, jakie proponuje PiS w sprawie wyborów" - deklarował w Porannej rozmowie RMF FM Kamil Bortniczuk. "Rozmawiamy cały czas z Prawem i Sprawiedliwością i mam nadzieję, że dojdziemy dzisiaj do porozumienia" - dodał.



08:55