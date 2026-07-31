Wzmożone środki bezpieczeństwa po tragedii w Berlinie. MSZ apeluje

RMF24

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w systemie Odyseusz wystosowało apel do osób planujących udział w sobotniej Paradzie Równości w Hamburgu. W związku z tragicznymi wydarzeniami podczas berlińskiej parady, w których zginęła Polka, a 31 osób zostało rannych, służby niemieckie wprowadzają nadzwyczajne środki bezpieczeństwa.

„W sobotę, 1 sierpnia od godz. 12.00 w Hamburgu odbędzie się Parada CSD (Christopher Street Day). W związku z ostatnim atakiem w Berlinie apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu planowanej trasy wydarzenia w dzielnicach: Hohenfelde, St. Georg, Hamburg-Altstadt, Hamburg-Neustadt i Rotherbaum” - brzmi treść komunikatu polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych zamieszczonego w systemie Odyseusz.



Po ataku na Paradę Równości w Berlinie policja w Hamburgu wzmacnia ochronę uczestników parady w tym mieście, która odbędzie się w sobotę. Organizatorzy spodziewają się nawet 250 tys. osób.



Według policji nie ma konkretnych przesłanek o zagrożeniu dla uczestników sobotniego wydarzenia w Hamburgu.

Zamach w Berlinie

25 lipca wieczorem 21-letni Abdul Ballout wjechał furgonetką w tłum w alejce w berlińskim parku Tiergarten, nieopodal którego odbywała się Parada Równości. Zginęła jedna osoba, obywatelka Polski, a 31 zostało rannych.



Dzień później sprawcę zamachu zastrzelono podczas policyjnej obławy na terenie ogródków działkowych na zachodzie stolicy Niemiec. Śledczy znaleźli w jego telefonie nagranie, na którym przyznaje się do ataku i deklaruje wierność organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie (IS).