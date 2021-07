W czerwcu bieżącego roku Wojewoda Zachodniopomorski wydał trzy decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla kolejnych odcinków drogi ekspresowej S11, tj.: Koszalin – Zegrze Pomorskie, którego wykonawcą jest Budimex S.A.; Zegrze Pomorskie – Kłanino, którego wykonawcą jest Mostostal Warszawa S.A.; Kłanino – Bobolice, którego wykonawcą jest Konsorcjum, w skład którego wchodzi Kobylarnia S.A. oraz Mirbud S.A. Wydanie przedmiotowych decyzji pozwoliło na rozpoczęcie budowy na łącznej długości 48 kilometrów. Docelowo budowana droga ekspresowa S11 ma połączyć województwo zachodniopomorskie z województwem śląskim.

/ Materiały prasowe

Wywłaszczenie nieruchomości

Skutkiem wydania decyzji ZRID jest wywłaszczenie , czyli przymusowe przeniesienie prawa własności nieruchomości z dotychczasowych właścicieli na Skarb Państwa reprezentowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Wywłaszczane są nieruchomości zgodnie z wnioskiem i potrzebami inwestora, niezbędne do realizacji inwestycji celem zajęcia pod pas drogowy i niezbędną infrastrukturę. Aby zrealizować ten cel nieruchomości są dzielone geodezyjnie. Na własności Skarbu Państwa przechodzą nieruchomości gruntowe, budynki i budowle trwale z gruntem związane, nasadzenia i zasiewy. Na mocy nadanego decyzji ZRID rygoru natychmiastowej wykonalności możliwe jest przejęcie nieruchomości bez czekania na ostateczność lub prawomocność decyzji.

Odszkodowanie za wywłaszczenie

Zarówno Konstytucja RP, jak i poszczególne specustawy, pozwalają na wywłaszczenie nieruchomości tylko za odszkodowaniem. Odszkodowanie za wywłaszczenie pod drogę powinno być słuszne. Niestety w orzecznictwie ugruntował się pogląd, że odszkodowanie słuszne nie jest tożsame z odszkodowaniem pełnym. Odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia obejmuje rynkową wartość odjętego prawa, ale nie obejmuje innych szkód.

Wydanie decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wymagalności jest przesłanką do wszczęcia postępowania o ustalenie odszkodowania. Wojewoda Zachodniopomorski powoła w tym celu uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego operat będzie stanowił podstawę do wydania decyzji ustalającej odszkodowanie.

Wycena wywłaszczonej nieruchomości

Podstawą do ustalenia przez wojewodę wartości odszkodowania jest operat sporządzony przez powołanego w postępowaniu rzeczoznawcę majątkowego. W największym uproszczeniu mówiąc, rolą rzeczoznawcy jest znalezienie na rynku lokalnym lub regionalnym transakcji nieruchomościami podobnymi do nieruchomości wycenianej, określenie cech rynkowych, które zdecydowały o wartości transakcji i porównanie tych nieruchomości z nieruchomością wycenianą. Preferowanym sposobem wyceny, jest zastosowanie metody porównawczej. Jeśli nie uda się na badanym rynku ustalić transakcji nieruchomościami podobnymi, rzeczoznawca może zastosować metodę zmierzającą do ustalenia kosztu odtworzenia wycenianej nieruchomości. W tym wypadku uwzględnia współczynniki lokalne, standard wyposażenia nieruchomości oraz stopień zużycia.

Kwestionowanie ustalonej wartości wywłaszczonej nieruchomości

Wywłaszczony jest stroną postępowania o ustalenie odszkodowania. Jego prawem, ale nie obowiązkiem, jest aktywne uczestniczenie w postępowaniu. W ramach tego prawa, wywłaszczony może w szczególności: zapoznawać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, wnosić do niego uwagi i zastrzeżenia, wnosić własny materiał dowodowy (w tym tzw. kontroperat), wnosić środki odwoławcze. Jeśli wywłaszczony pozostanie bierny, to postępowanie zakończy się skutecznie bez jego udziału. Organ nie jest zobowiązany nawet do dostarczenia stronie operatu szacunkowego będącego podstawą ustalenia wysokości odszkodowania. Jeśli postanowimy walczyć o swoje prawa, to przekonamy się o tym, że walka ze Skarbem Państwa nie jest łatwa. Jest ona jednak możliwa. A brak dbania o własne interesy, to prosta droga do zaniżenia wartości odszkodowania.

