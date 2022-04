Blisko dwóm trzecim rodziców zależy, by tegoroczne uroczystości komunijne miały bogatą oprawę, co czwarty jest gotów się zapożyczyć - wynika z badania Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

Co czwarty rodzic jest gotów zapożyczyć się, by zorganizować wystawne przyjęcie komunijne. Zdjęcie ilustracyjne / Wojciech Pacewicz / PAP

Krajowy Rejestr Długów zapytał rodziców, których dzieci przystępują w tym roku do komunii, o ich plany co do uroczystości. Blisko dwóm trzecim rodziców (64 proc.) zależy, aby komunia miała bogatą oprawę i zapadła w pamięć. Odmiennego zdania jest prawie co czwarty rodzic - 24 proc. nie czuje potrzeby organizowania wystawnego przyjęcia. Natomiast blisko co ósmy (12 proc.) podchodzi do tematu obojętnie.



W związku z majowymi komuniami na zyski liczą hotele, restauracje i firmy cateringowe, zadłużone na 272 mln zł. Podobne nadzieje ma też branża beauty z długiem wynoszącym 37,3 mln zł - wynika z danych KRD.



Na organizację przyjęcia komunijnego bez zaciągania pożyczki, może sobie pozwolić 71,5 proc. rodziców, w tym niemal 30 proc. twierdzi, że pieniądze "zdecydowanie nie stanowią" w tym wypadku dla nich żadnego problemu. Natomiast 22,5 proc. badanych przyznaje, że "nie stać ich na bogatą imprezę".

"Zastaw się, a postaw się"

"Badanie pokazuje, że wciąż żywe jest powiedzenie zastaw się, a postaw się" - mówi prezes Krajowego Rejestru Długów Adam Łącki. "Przeszło co czwarty rodzic weźmie kredyt lub pożyczkę na wyprawienie imprezy komunijnej" - dodaje. W grupie osób, którym zależy na wystawnej uroczystości odsetek zamierzających pożyć pieniądze rośnie do 33 proc. "Kredytu nie unikną też rodzice, którym na hucznym świętowaniu nie zależy - blisko co dziesiąty z nich zaciągnie zobowiązanie na organizację komunijnego obiadu" - podkreślił Łącki.



Według badania 47,5 proc. pożyczających rodziców po pieniądze uda się do banku. Co czwarty zadłuży się u rodziny lub znajomych. Podobny odsetek skorzysta z oferty firmy pożyczkowej (22,5 proc.).



Podejście "zastaw się, a postaw się" ma też swoich przeciwników. 35 proc. rodziców wskazuje, że nie będzie pożyczać pieniędzy, aby wyprawiać imprezę komunijną i zdecyduje się na skromniejsze podjęcie gości. W tej grupie przeważają osoby, które nie przywiązują wagi do wystawnego świętowania. Tak wskazało prawie 54 proc. rodziców, którym nie zależy na hucznej imprezie. Natomiast niecałe 39 proc. rodziców będzie miało wystarczające środki, by uczcić komunię dziecka bez zaciągania pożyczki czy cięcia kosztów.