Wysoki mandat i punkty karne. Od dziś wielka akcja policji

RMF24

Od rana w całej Polsce trwają wzmożone kontrole policji. Funkcjonariusze prowadzą działania w ramach ogólnoeuropejskiej akcji Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która potrwa przez najbliższy tydzień.

Policjanci mają skupiać się przede wszystkim na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych oraz przejazdach rowerowych – to właśnie w tych miejscach najczęściej dochodzi do groźnych wypadków.

Akcją objęci są zarówno kierowcy, jak i piesi oraz rowerzyści.

Funkcjonariusze sprawdzają m.in. prędkość, zachowanie na przejściach dla pieszych, używanie telefonu podczas przechodzenia przez jezdnię, brak odblasków po zmroku, korzystanie ze słuchawek oraz trzeźwość uczestników ruchu.

Uszkodził auto, autostradę i zniknął. Policja już wie, kim jest Tajemnicza sprawa zdarzenia drogowego na kujawsko-pomorskim odcinku autostrady A1 ma swoją kontynuację. Odnalazł się bowiem mężczyzna, który po rozbiciu auta zniknął.

Grożą surowe mandaty

Za wykroczenia grożą surowe mandaty – 1500 zł i 15 punktów karnych „zarobić” można za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu.

Akcja ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach i ograniczenie liczby wypadków.

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Roadpol Safety Days 2026

"Roadpol Safety Days (Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) to okazja, by wspólnie przypomnieć sobie i innym, jak ważna jest odpowiedzialność na drodze. Każdy z nas jako kierujący, pieszy czy rowerzysta, może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa, wspierając realizację założeń tzw. wizji zero, zakładającej redukcję liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych do zera" - informuje policja.

„Statystyki wypadków drogowych pokazują, że najczęstszymi przyczynami tragedii są: nadmierna prędkość, nieustąpienie pierwszeństwa czy nieprawidłowe wyprzedzanie. Poprzez Roadpol Safety Days przypominamy, że każda decyzja uczestnika ruchu ma wpływ na życie i zdrowie - zarówno jego samego, jak i innych” - podkreślają funkcjonariusze.

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„Choć w tym roku organizatorzy szczególną uwagę poświęcają niechronionym uczestnikom ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem pieszych, to nie znaczy, że tegoroczne działania dotyczą tylko tej grupy. Wręcz przeciwnie. Kampania wzywa wszystkich uczestników ruchu drogowego do ponownego przemyślenia swoich codziennych działań i zachowań na drodze. Kluczem do dalszej poprawy bezpieczeństwa na drogach jest odpowiedzialność każdego użytkownika drogi” - czytamy w policyjnej informacji o akcji na drogach.