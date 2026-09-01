Rodzice uczniów mogą zyskać nawet 1200 zł. Trzy programy wsparcia

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W nadchodzącym roku szkolnym 2026/2027 rodzice mogą liczyć na solidne wsparcie finansowe. Nawet 1200 zł na ucznia – tyle wynosi suma trzech świadczeń, które mogą pomóc w sfinansowaniu wyprawki i codziennych wydatków związanych z edukacją dzieci. Kto może otrzymać pieniądze? Jakie warunki trzeba spełnić i jak złożyć wnioski? Sprawdzamy szczegóły najważniejszych programów pomocowych na start szkoły.

Początek roku szkolnego to dla wielu rodzin czas intensywnych wydatków. Nowe zeszyty, podręczniki, plecaki, ubrania czy sprzęt elektroniczny – lista potrzebnych rzeczy potrafi przyprawić o zawrót głowy. Rządowe programy mają odciążyć domowe budżety i sprawić, by powrót do szkoły był łatwiejszy. W 2026 roku rodzice mogą liczyć na wsparcie z trzech źródeł: programu Dobry Start, świadczenia Rodzina 800 plus oraz specjalnego dodatku dla rodzin o niższych dochodach.

Dobry Start – 300 zł dla każdego ucznia

Pierwszym z programów jest dobrze znany Dobry Start. To jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł, które przysługuje na każde uczące się dziecko. Co ważne, pieniądze otrzymują wszyscy – niezależnie od dochodów rodziny. Wsparcie obejmuje uczniów do 20. roku życia, a w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – nawet do 24 lat.

Środki z Dobrego Startu można przeznaczyć na dowolne potrzeby związane z nauką: zakup podręczników, przyborów szkolnych, ubrań czy obuwia. Wniosek o świadczenie składa się wyłącznie elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, aplikację mZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Ważny termin: dokumenty należy złożyć do 30 listopada 2026 roku. Wypłata świadczeń następuje po dwóch miesiącach od złożenia wniosku.

Rodzina 800 plus – stałe wsparcie co miesiąc

Drugim filarem pomocy jest świadczenie Rodzina 800 plus. To 800 zł miesięcznie na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia. Wypłaty w nowym okresie rozliczeniowym ruszyły 1 czerwca 2026 roku i potrwają do końca maja 2027 roku. Rodzice, którzy złożyli wniosek do końca kwietnia, mają gwarancję ciągłości wypłat. Spóźnialscy otrzymają świadczenie od miesiąca złożenia wniosku.

Warto pamiętać, że w przypadku opieki naprzemiennej kwota jest dzielona po połowie między rodziców. Wnioski o 800 plus również składamy online – to wygodne i szybkie rozwiązanie.

Dodatkowe 100 zł dla rodzin z zasiłkiem rodzinnym

Trzecim elementem wsparcia jest specjalny dodatek dla rodzin, które pobierają zasiłek rodzinny. To jednorazowe 100 zł na rozpoczęcie roku szkolnego lub roczne przygotowanie przedszkolne. Warunek? Dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 674 zł miesięcznie, a w przypadku wychowywania dziecka z niepełnosprawnością – 764 zł.

Aby otrzymać ten dodatek, trzeba najpierw uzyskać prawo do zasiłku rodzinnego, a następnie złożyć odrębny wniosek o dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego. Formalności załatwiamy w urzędzie gminy lub miejskim/gminnym ośrodku pomocy społecznej. Wniosek należy złożyć do końca okresu zasiłkowego, w którym dziecko zaczyna rok szkolny – spóźnione dokumenty nie będą rozpatrywane.

Kto i ile może otrzymać?

Łączna kwota wsparcia, na jaką mogą liczyć rodzice uczniów na początku roku szkolnego 2026/2027, to nawet 1200 zł. Składają się na nią:

300 zł z programu Dobry Start (dla wszystkich uczniów),

800 zł z Rodzina 800 plus (miesięczne świadczenie na dziecko),

100 zł dodatku dla rodzin z zasiłkiem rodzinnym (dla uprawnionych).

Jeśli rodzina nie spełnia kryteriów dochodowych do zasiłku rodzinnego, i tak może otrzymać łącznie 1100 zł. To konkretna pomoc, która pozwoli spokojniej przygotować dzieci do nowego roku szkolnego.