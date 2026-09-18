Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Kierowca odmówił złożenia wyjaśnień

Nowe informacje prokuratury ws. wypadku autokaru na Węgrzech
Węgierski sąd przedłużył do 18 grudnia areszt dla kierowcy autokaru, który rozbił się na Węgrzech. Autokarem wracała z Bośni i Hercegowiny, z Medjugorie, pielgrzymka z Podkarpacia. Do wypadku doszło na autostradzie M3 prawie miesiąc temu. Zginęło w nim 12 osób. Wszystkie ofiary to dorośli mieszkańcy województwa podkarpackiego. 10 poszkodowanych znalazło się w stanie bardzo ciężkim i początkowo przebywało w szpitalach na Węgrzech. Pozostałe 40 osób odniosło lekkie obrażenia.
Węgierska prokuratura przedstawiła kierowcy „zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego skutkującego śmiercią wielu osób”. Dzisiaj prokuratura poinformowała, że kierowca odmówił złożenia wyjaśnień w tej sprawie.
Do tutejszej prokuratury wpłynął m.in. protokół przesłuchania polskiego kierowcy, z którego wynika, że kierowca odmówił złożenia wyjaśnień w sprawie - podała prokuratura.
Jednostka w Krośnie poinformowała także, że sukcesywnie wpływają do niej materiały z czynności procesowych wykonywanych przez organy śledcze Republiki Węgier, które są na bieżąco tłumaczone przez tłumacza przysięgłego języka węgierskiego.