Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Kierowca odmówił złożenia wyjaśnień

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Kierowca polskiego autokaru wiozącego pielgrzymów z Medjugorie, który rozbił się na Węgrzech, odmówił złożenia wyjaśnień. „Sąd na Węgrzech przedłużył do dnia 18 grudnia 2026 roku środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec polskiego kierowcy autokaru, który uległ katastrofie w nocy z 15 na 16 sierpnia 2026 r. na autostradzie na terenie Republiki Węgier” - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Krośnie.

Nowe informacje prokuratury ws. wypadku autokaru na Węgrzech

Węgierski sąd przedłużył do 18 grudnia areszt dla kierowcy autokaru, który rozbił się na Węgrzech. Autokarem wracała z Bośni i Hercegowiny, z Medjugorie, pielgrzymka z Podkarpacia. Do wypadku doszło na autostradzie M3 prawie miesiąc temu. Zginęło w nim 12 osób. Wszystkie ofiary to dorośli mieszkańcy województwa podkarpackiego. 10 poszkodowanych znalazło się w stanie bardzo ciężkim i początkowo przebywało w szpitalach na Węgrzech. Pozostałe 40 osób odniosło lekkie obrażenia.

Węgierska prokuratura przedstawiła kierowcy „zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego skutkującego śmiercią wielu osób”. Dzisiaj prokuratura poinformowała, że kierowca odmówił złożenia wyjaśnień w tej sprawie.

Do tutejszej prokuratury wpłynął m.in. protokół przesłuchania polskiego kierowcy, z którego wynika, że kierowca odmówił złożenia wyjaśnień w sprawie - podała prokuratura.

Jednostka w Krośnie poinformowała także, że sukcesywnie wpływają do niej materiały z czynności procesowych wykonywanych przez organy śledcze Republiki Węgier, które są na bieżąco tłumaczone przez tłumacza przysięgłego języka węgierskiego.

Fot. ZOLTAN MATHE / PAP