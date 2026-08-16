Wypadek polskich pielgrzymów na Węgrzech. Wiceminister przekazał szczegóły o kierowcach

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Nowe informacje ws. tragicznego wypadku polskich pielgrzymów na Węgrzech. Obaj kierowcy autokaru zostali przesłuchani przez węgierską policję – poinformował Wojciech Zajączkowski, wiceminister spraw zagranicznych. Dodał, że węgierskie służby zatrzymały kierowcę, który prowadził busa, a drugi został zwolniony.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Wojciech Zajączkowski (2P) oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Katarzyna Kacperczyk (C) podczas konferencji w 1. Bazie Lotnictwa Transportowego w Warszawie/fot. Leszek Szymański

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Wojciech Zajączkowski (2P) oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Katarzyna Kacperczyk (C) podczas konferencji w 1. Bazie Lotnictwa Transportowego w Warszawie/fot. Leszek Szymański / PAP

Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech

Do wypadku doszło około godz. 1 w nocy z soboty na niedzielę. Autokar na podkarpackich tablicach rejestracyjnych wjechał do rowu na autostradzie M3 na Węgrzech, która łączy Budapeszt z północno-wschodnią częścią kraju. Na pokładzie było 57 pasażerów i dwóch kierowców. To polscy pielgrzymi, którzy wracali z Medjugorie w Bośni i Hercegowinie.

12 osób nie żyje, a 10 zostało ciężko rannych.

Rząd wysłał na Węgry specjalny samolot z zespołem medyków i przedstawicieli dyplomacji. Przed wylotem zorganizowano konferencję prasową z udziałem wiceministry zdrowia Katarzyny Kacperczyk i wiceministra spraw zagranicznych Wojciecha Zajączkowskiego.

Obaj kierowcy zostali przesłuchani. Jeden został zatrzymany

Wiceminister Zajączkowski poinformował, że obaj kierowcy zostali przesłuchani, a jeden z nich został zatrzymany.

Policja węgierska doszła do wniosku, że okoliczności wypadku uzasadniają zatrzymanie jednej osoby w areszcie – powiedział i potwierdził, że chodzi o osobę, która prowadziła autokar.

Dodał jednak, że na razie nie zostały postawione zarzuty.

Wiceszef MSZ został też zapytany, czy kierowcy są Polakami. Odparł: Nie mam informacji, które by świadczyły o tym, że nie są.

Specjalna infolinia dla bliskich ofiar i poszkodowanych

Ambasada RP w Budapeszcie uruchomiła specjalną infolinię, gdzie można uzyskać wszelkie informacje na temat wypadku. To numer: +36 20 472 9502. Rzecznik resortu dyplomacji Maciej Wewiór podkreślił, że infolinia jest przeznaczona dla bliskich ofiar i zaapelował o odpowiedzialne korzystanie z podanego numeru.

Z kolei Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazało, że informacje można uzyskać pod numerami: 17 867 12 38 oraz 17 867 18 64.

Prokuratura Okręgowa w Krośnie wszczęła śledztwo w sprawie tego tragicznego wypadku. Wcześniej wyrazy współczucia rodzinom ofiar złożył prezydent Karol Nawrocki. Kondolencje złożył też premier Donald Tusk.