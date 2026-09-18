Wypadek autokaru na Węgrzech. Ostatni ranny przewieziony do Polski

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Ostatnia osoba ranna w sierpniowym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech została w czwartek wieczorem przetransportowana do Polski – dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Do wypadku doszło prawie miesiąc temu. Zginęło w nim 12 osób.

Autokarem podróżowało 59 pielgrzymów z Podkarpacia.

Ostatnia ranna osoba przetransportowana do Polski trafiła do jednego z warszawskich szpitali.

Równolegle po prawie czterech tygodniach pracę zakończył polsko-węgierski sztab humanitarno-medyczny powołany po sierpniowym wypadku.

Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech

Do wypadku doszło 16 sierpnia około godz. 1 na węgierskiej autostradzie M3, w rejonie miejscowości Mezokeresztes we wschodniej części kraju. Autokarem podróżowało 59 obywateli Polski wracających z pielgrzymki do Medziugorje (Bośnia i Hercegowina).

W wyniku wypadku zginęło 12 osób, wszystkie ofiary to dorośli mieszkańcy województwa podkarpackiego.

Zatrzymany w sprawie został kierowca autokaru, któremu prokuratura węgierska przedstawiła zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego skutkującego śmiercią wielu osób. Węgierski sąd aresztował mężczyznę na 30 dni, tj. do 18 września.