„Wykryty i zatrzymany”. Cyberatak na państwowy system ePUAP

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„Wykryty i zatrzymany został cyberatak na państwowy system ePUAP” - poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Trwają prace nad pełnym przywróceniem funkcjonalności platformy.

„Zespoły odpowiadające za bezpieczeństwo systemu podjęły natychmiastowe działania pozwalające zachować stabilność systemu i obecnie trwają prace techniczne związane z przywróceniem pełnej funkcjonalności” – przekazał wicepremier we wpisie na platformie X.

Gawkowski zaznaczył, że „Infrastruktura Centralnego Ośrodka Informatyki jest bezpieczna”.

Dodał, że o incydencie zgodnie z procedurami poinformowana została także Agencja Bezpieczeństwa Bezpiecznego.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to ogólnopolski system umożliwiający obywatelom internetową komunikację z jednostkami administracji publicznej. Służy m.in. do wysyłania wniosków, podań i dokumentów do urzędów, a także do podpisywania pism za pomocą Profilu Zaufanego.