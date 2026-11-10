„Wykryty i zatrzymany”. Cyberatak na państwowy system ePUAP

„Zespoły odpowiadające za bezpieczeństwo systemu podjęły natychmiastowe działania pozwalające zachować stabilność systemu i obecnie trwają prace techniczne związane z przywróceniem pełnej funkcjonalności” – przekazał wicepremier we wpisie na platformie X.
Gawkowski zaznaczył, że „Infrastruktura Centralnego Ośrodka Informatyki jest bezpieczna”.
Dodał, że o incydencie zgodnie z procedurami poinformowana została także Agencja Bezpieczeństwa Bezpiecznego.
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to ogólnopolski system umożliwiający obywatelom internetową komunikację z jednostkami administracji publicznej. Służy m.in. do wysyłania wniosków, podań i dokumentów do urzędów, a także do podpisywania pism za pomocą Profilu Zaufanego.