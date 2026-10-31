„Wykonywanie zadań poza siedzibą Trybunału”. Anna Korwin-Piotrowska wydała zarządzenie

W opublikowanym na stronie TK zarządzeniu sędzia Korwin-Piotrowska, która jako najstarsza stażem sędzia TK, kieruje obecnie Trybunałem, poinformowała, że uchyliła wydane dotychczas upoważnienia wydane przez Bogdana Święczkowskiego, który od piątku ma zarządzoną przerwę w czynnościach prezesa.
Zgodnie bowiem z ww. art. 12 ust. 2 prezes Trybunału w drodze pisemnego upoważnienia określa, w jakim zakresie w sprawach dotyczących kierowania pracami Trybunału, reprezentowania go na zewnątrz oraz wykonywania innych czynności ustawowych zastępuje go Wiceprezes Trybunału. Z kolei w art. 12 ust. 3 czytamy, że w szczególnych sytuacjach Prezes Trybunału może upoważnić innego sędziego Trybunału do wykonywania niektórych kompetencji w zakresie kierowania i reprezentacji.
Do odwołania zostało też ograniczone wykonywanie zadań przez Kancelarię Trybunału Konstytucyjnego i Biuro Służby Prawnej Trybunału Konstytucyjnego z wyjątkiem realizacji zadań wskazanych przez nią, zawiesiła też wykonywanie obowiązków pracowniczych, w tym stawianie się do pracy w siedzibie Trybunału, z wyłączeniem pracowników, którzy zostaną przez nią poinformowani o konieczności stawiennictwa. Pracownicy zachowali prawo do wynagrodzenia.
Ze względów bezpieczeństwa Anna Korwin-Piotrowska zaleciła też sędziom TK wykonywanie obowiązków poza siedzibą Trybunału, a ci sędziowie i pracownicy, którzy zostaną wezwani do siedziby, mają korzystać z wejść wskazanych w komunikatach. Czas pracy wezwanych pracowników „może być ustalany, z zachowaniem przepisów ustawowych, w wymiarze innym niż dotychczas obowiązujący”.
Zawiesiła również funkcjonowanie biura podawczego Trybunału Konstytucyjnego. Korespondencję do Trybunału Konstytucyjnego należy kierować za pośrednictwem operatora pocztowego.
Swoje decyzje w zarządzeniu sędzia argumentuje „przywróceniem prawidłowego wykonywania zadań przez Trybunał Konstytucyjny oraz mając na względzie możliwość wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia sędziów i pracowników Trybunału Konstytucyjnego”.