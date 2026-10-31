„Wykonywanie zadań poza siedzibą Trybunału”. Anna Korwin-Piotrowska wydała zarządzenie

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„Ze względu na podwyższone ryzyko zakłóceń porządku publicznego w pobliżu siedziby Trybunału, zalecam sędziom Trybunału Konstytucyjnego wykonywanie ich zadań poza siedzibą Trybunału” - napisała w opublikowanym właśnie zarządzeniu dotyczącym organizacji pracy Trybunału Konstytucyjnego sędzia TK z najdłuższym stażem Anna Korwin-Piotrowska, zastępująca prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Dodała, że z sędziami pozostającymi poza siedzibą Trybunału nawiąże bezpośredni kontakt w celu ustalenia czasu i sposobu umożliwienia im wstępu do siedziby.

W opublikowanym na stronie TK zarządzeniu sędzia Korwin-Piotrowska, która jako najstarsza stażem sędzia TK, kieruje obecnie Trybunałem, poinformowała, że uchyliła wydane dotychczas upoważnienia wydane przez Bogdana Święczkowskiego, który od piątku ma zarządzoną przerwę w czynnościach prezesa.

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Zgodnie bowiem z ww. art. 12 ust. 2 prezes Trybunału w drodze pisemnego upoważnienia określa, w jakim zakresie w sprawach dotyczących kierowania pracami Trybunału, reprezentowania go na zewnątrz oraz wykonywania innych czynności ustawowych zastępuje go Wiceprezes Trybunału. Z kolei w art. 12 ust. 3 czytamy, że w szczególnych sytuacjach Prezes Trybunału może upoważnić innego sędziego Trybunału do wykonywania niektórych kompetencji w zakresie kierowania i reprezentacji.

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Do odwołania zostało też ograniczone wykonywanie zadań przez Kancelarię Trybunału Konstytucyjnego i Biuro Służby Prawnej Trybunału Konstytucyjnego z wyjątkiem realizacji zadań wskazanych przez nią, zawiesiła też wykonywanie obowiązków pracowniczych, w tym stawianie się do pracy w siedzibie Trybunału, z wyłączeniem pracowników, którzy zostaną przez nią poinformowani o konieczności stawiennictwa. Pracownicy zachowali prawo do wynagrodzenia.

Ze względów bezpieczeństwa Anna Korwin-Piotrowska zaleciła też sędziom TK wykonywanie obowiązków poza siedzibą Trybunału, a ci sędziowie i pracownicy, którzy zostaną wezwani do siedziby, mają korzystać z wejść wskazanych w komunikatach. Czas pracy wezwanych pracowników „może być ustalany, z zachowaniem przepisów ustawowych, w wymiarze innym niż dotychczas obowiązujący”.

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Zawiesiła również funkcjonowanie biura podawczego Trybunału Konstytucyjnego. Korespondencję do Trybunału Konstytucyjnego należy kierować za pośrednictwem operatora pocztowego.

Swoje decyzje w zarządzeniu sędzia argumentuje „przywróceniem prawidłowego wykonywania zadań przez Trybunał Konstytucyjny oraz mając na względzie możliwość wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia sędziów i pracowników Trybunału Konstytucyjnego”.

Wyk. Adam Ziemienowicz / PAP