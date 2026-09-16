Wyciekły dane 19 mln Polaków. Będą kontrole w placówkach zdrowia

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Przychodnie korzystały z systemu, który zawiódł

O wycieku w sierpniu poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji. Informowano wówczas o danych 19 mln Polaków, m.in. o lekach i receptach, które miały wypłynąć. Firma, która padła ofiarą cyberataku, jest dostawcą systemu do prowadzenia m.in. elektronicznej dokumentacji medycznej. Dane, które wyciekły, dotyczą 12 tys. podmiotów medycznych korzystających z platformy MyDr.

Zgłoszenia nadal spływają

Po informacjach o wycieku danych z firmy MyDr, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski podjął decyzję o przeprowadzeniu kontroli w tej firmie. Jej przedmiotem są zastosowane środki techniczne i organizacyjne oraz analiza ryzyka przeprowadzona przez spółkę. UODO jednocześnie wciąż przyjmuje od administratorów zgłoszenia naruszenia ochrony danych.

W komunikacie opublikowanym w środę UODO zapowiedział przeprowadzenie kontroli na szerszą skalę „w zakresie przetwarzania danych dotyczących zdrowia jeszcze w tym roku, w ramach monitorowania przestrzegania rozporządzenia 2016/679 w podmiotach sektora ochrony zdrowia w celu sprawdzenia, w jaki sposób chronią one dane osób korzystających z ich usług”.

„Zagrożenia w obszarze przetwarzania danych medycznych skutkują koniecznością przeprowadzenia jeszcze w tym roku dodatkowych zintensyfikowanych kontroli w kolejnych podmiotach, w szczególności celem weryfikacji stosowanych przez nie zabezpieczeń” - wskazał UODO.

Platformy sprzedażowe zostaną sprawdzone później

W związku z decyzją, UODO dokonał zmian w planie kontroli sektorowych na rok 2026. Kontrole sektorowe internetowych platform dostaw (przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniem usług pośrednictwa w sprzedaży towarów i usług za pomocą aplikacji internetowych) zostały przesunięte na I i II kwartał 2027 roku.