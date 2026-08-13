Wyciek danych Polaków z MyDr. „Wiemy, gdzie był błąd”

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„Nie ma w przestrzeni publicznych tych danych - nie są wystawione na sprzedaż, nie są elementem żadnej gry” - tak minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski komentował dziś atak hakerski na MyDr, jedną z największych polskich firm zajmujących się prowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej. „My już wiemy, gdzie był błąd w oprogramowaniu” - dodał.

Służby pracują nad tym, żeby rozpracować grupę, która za nim stała. Nic nie wskazuje na to, że mieliśmy element zewnętrzny, spoza granic Polski - mówił minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, odpowiadając na pytania o wyciek danych Polaków. Wczoraj informował, że skala jest ogromna - chodzi o dane blisko 19 mln osób.

Mamy jasny operacyjny cel - złapać osoby, które to zrobiły i zabezpieczyć dane obywateli. To się dzieje - zapewniał Gawkowski.

Jak doszło do wycieku? My już wiemy, gdzie był błąd w oprogramowaniu, jakie elementy dotyczące procesu i zarządzania tym systemem nie zagrały - zdradził szef resortu cyfryzacji. Nie ujawnił jednak bliższych szczegółów. Stwierdził tylko, że luki są uszczelnione.

Firma współpracuje. O karze za to, jak wyglądała ta sytuacja, będziemy decydowali, jak cała sprawa zostanie wyjaśniona. To nie są dni - to trwa dłużej - zastrzegł Gawkowski.

„Skontaktowali się ze mną cyberprzestępcy”. Skutki wycieku danych mogą być dramatyczne Doszło do wycieku danych dotyczących blisko 19 mln obywateli Polski – poinformował wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Baza, która miała zostać pozyskana z firmy świadczącej usługi związane ze wsparciem medycznym, liczy ponad 2…

Kiedy sprawdzimy, czy to nasze dane wyciekły?

Już wczoraj minister cyfryzacji zapowiadał, że w rządowym serwisie Bezpieczne Dane będziemy mogli sprawdzić, czy nasze dane padły łupem hakerów. Nie był jednak w stanie sprecyzować, kiedy będzie to możliwe.



Dane z wycieku w firmie MyDr nie trafiły jeszcze do bazy serwisu. Zostaną udostępnione w serwisie niezwłocznie po ich przekazaniu przez podmioty dotknięte cyberatakiem - czytamy na rządowej stronie.

Minister kolejny raz zachęcał Polaków do zastrzegania numeru PESEL. 5 sekund trzeba poświęcić w mObywatelu - podkreślał Gawkowski.

Wyciek danych osobowych - co należy zrobić? (autor: Adam Ziemienowicz) / PAP

MyDr o ataku hakerskim. Co wiadomo o wykradzionych danych?

„Staliśmy się celem zewnętrznego, celowego działania o charakterze przestępczym, którym objęta była część danych” - przyznaje w oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej MyDr. „Dane objęte incydentem najprawdopodobniej mają charakter historyczny - pochodzą z 2024 roku oraz lat wcześniejszych i mogą nie obejmować wszystkich klientów MyDr ani wszystkich ich pacjentów” - wyjaśniono.

Według firmy na razie nie ma dowodów na to, że wykradzione dane zostały opublikowane lub udostępnione publicznie. Zapewniono, że współpracujący z MyDr eksperci ds. cyberbezpieczeństwa monitorują dark web.

MyDr nie potwierdza na razie ani rodzaju wykradzionych danych, ani tego, ilu osób dotyczą. „Zrobimy to po zakończeniu analizy śledczej oraz uzyskaniu potwierdzenia tych informacji” - zapowiedziano.