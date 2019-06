Jedna osoba została ciężko ranna w wybuchu w kamienicy w Kędzierzynie-Koźlu. Do eksplozji doszło w czwartek wieczorem. Przez całą noc strażacy przeszukiwali zawaloną część budynku. Według świadków - mogły tam znajdować się dwie osoby. Nikogo na razie nie znaleziono.

Wybuch w kamienicy w Kędzierzynie - Koźlu. Na miejscu pracują strażacy / Krzysztof Świderski / PAP

Do eksplozji w zabytkowej kamienicy w pobliżu rynku w Kędzierzynie-Koźlu doszło w czwartek około godziny 19. Prawdopodobnie do wybuchu doszło w mieszkaniu na drugim piętrze. Do szpitala przewieziono 40-letniego mężczyznę. Jest w poważnym stanie. W mieszkaniu mogła eksplodować butla z gazem, albo instalacja gazowa.



W budynku zawalił się strop między drugim a pierwszym piętrem. Zapalił się też dach. Uszkodzona została konstrukcja budynku.



W wybuchu ciężko ranna została jedna osoba / Gorąca Linia /

Przez całą noc na miejscu pracowało około 80 strażaków m.in. z pobliskiego Brzegu, Grodkowa i Jastrzębia Zdroju. Kiedy pożar udało się opanować, ratownicy próbowali razem z przeszkolonym psem, rozpocząć przeszukiwanie gruzowiska. Jednak jak się okazało, budynek trzeba było najpierw zabezpieczyć.



Zaczynamy od stemplowania stropu piwnicy. Kiedy specjaliści uznają, że budynek jest wystarczająco stabilny, do akcji wejdą ratownicy, żeby przeszukać gruzowisko - powiedział rano mł. brygadier Leszek Morkis. Ruszy też szacowanie szkód. Stan budynku ocenią specjaliści z nadzoru budowlanego.

Strażacy pracowali na miejscu eksplozji przez całą noc / Krzysztof Świderski / PAP

Co z mieszkańcami?

O tym, czy będzie możliwy remont kamienicy, zadecydują eksperci z nadzoru budowlanego. Z noclegu w jednym z miejscowych hoteli skorzystała część mieszkańców uszkodzonego budynku.



Pozostali spędzili noc u rodzin i znajomych.