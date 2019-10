Wybuch gazu w budynku jednorodzinnym w Janówce koło Łodzi. 9-letnie dziecko zostało ranne. Przetransportowano je śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Łodzi. Strażacy szukają pod gruzami dwóch mężczyzn w wieku 28 i 72 lat.

Zdjęcie z miejsca eksplozji / PSP /

Do eksplozji doszło w przy ul. Głównej w Janówce. Jak podał oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi st. kpt. Jędrzej Pawlak, na miejsce zadysponowano 11 zastępów strażaków i grupę do poszukiwań z psami.



Mamy informację, że pod gruzami może znajdować się dwóch mężczyzn. Trwają ich poszukania - przekazał st. kpt. Pawlak. Budynek miał poddasze użytkowe konstrukcji drewnianej. To wszystko się zawaliło i zapaliło. Mamy grupę poszukiwawczo-ratowniczą, która pracuje w aparatach ochrony dróg oddechowych - dodał. Jak wyjaśnił, jednocześnie prowadzone są działania gaśnicze.





Policja: Eksplozja może być efektem celowego działania

Według wstępnych ustaleń policji, eksplozja mogła być efektem celowego działania poszukiwanego pod gruzami 28-latka. Podkom. Aneta Sobieraj z KWP w Łodzi wyjaśniła, że policja po godz. 14 otrzymała informację o grasującym po ul. Głównej w Janówce agresywnym mężczyźnie z nożem i butlą gazową.



Natychmiast wysłaliśmy na miejsce patrol, który dotarł chwilę po wybuchu. Jak się okazało, 28-latek wszedł do garażu jednej z posesji, gdzie odkręcił butlę gazową i doprowadził do wybuchu. Niestety, ucierpiał nie tylko garaż, ale cały budynek - relacjonowała podkom. Sobieraj.



Prawdopodobny sprawca eksplozji był lokatorem zniszczonego domu, w którym mieszkali jego dziadkowie. Wcześniej mogło dojść między nimi do kłótni.