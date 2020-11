Eksplozja gazu w domu jednorodzinnym we Włodzimierzowie koło Piotrkowa Trybunalskiego w woj. łódzkim. Strażakom udało się wydobyć spod gruzów jedną osobę, dwie nadal są poszukiwane.

Przez wybuch gazu zawalił się dom jednorodzinny / PSP Piotrków Trybunalski /

Do zdarzenia doszło w niedzielę po godz. 14 w domu przy ul. Zdrowie we Włodzimierzowie w gminie Sulejów w powiecie piotrkowskim. Budynek zawalił się po wybuchu gazu.

Jak przekazał Polskiej Agencji Prasowej oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi mł. bryg. Jędrzej Pawlak, na miejsce zadysponowano dziesięć zastępów strażaków, grupę poszukiwawczo-ratowniczą oraz ciężki sprzęt.

Wybuchła butla z gazem, co spowodowało zawalenie budynku. Wiemy, że w domu mieszkały trzy osoby, które są poszukiwane pod gruzami. Z jedną osobą jest kontakt, ma przygniecione nogi - poinformował około godz. 15 rzecznik.

Z ustaleń naszego reportera wynika natomiast, że ok. godz. 16 strażakom udało się wydobyć spod gruzów jedną osobę. Kobieta jest przytomna, doznała urazu nogi, po zakleszczeniu się w gruzach budynku. Ranną zajęli się już ratownicy z pogotowia.



Strażacy przeczesują obecnie pozostałą część gruzowiska. Wiadomo, że pod zwałami znajdują się jeszcze dwie osoby. To rodzice uwolnionej kobiety, nie ma z nimi jednak kontaktu. Ratownicy próbują do nich dotrzeć ręcznie odgruzowując pozostałości domu. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.