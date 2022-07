Sondaże wskazują, że już 90 proc. Polaków usłyszało o problemach z dostępnością cukru w polskich sklepach, a co siódmy z nas kupił cukier w nadmiarze. Dyskonty zaczęły wręcz reglamentować ten towar, wprowadzając limity na jedną transakcję. Problem ma nie tylko słodki smak, bo teraz z marketowych półek zaczyna znikać ocet.

Andrzej Gantner - dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności / Mateusz Marek / PAP

Paniczne wykupywanie konkretnego produktu doprowadza do tego, że sklepowe regały zaczynają świecić pustkami. Czy to oznacza, że sami kręcimy na siebie bat, pozwalając na to, aby sklepy jeszcze bardziej podnosiły ceny? Nie trzeba być ekonomistą, żeby wiedzieć, że im mniej danego produktu na rynku, tym więcej trzeba za niego zapłacić.

W czym jeszcze tkwi problem? Czy polska produkcja nadąża za klientem? Za jakie produkty przyjdzie nam w najbliższych tygodniach płacić więcej?

Porozmawiamy o tym w internetowym radiu RMF24 w piątkowy poranek. Gościem "7 pytań o 7:07" będzie Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.

Zapraszamy w imieniu Bogdana Zalewskiego.