"Po ujawnieniu przez 'Wyborczą' sprawy działek Morawieckiego środowisko szefa rządu podejrzewa, że za informacjami o ukrytym majątku premiera stoi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro" - czytamy w dzisiejszym wydaniu dziennika. Chodzi, przypomnijmy, o głośną publikację "Gazety Wyborczej" nt. gruntów, które Mateusz i Iwona Morawieccy kupili od Kościoła w 2002 roku.

Premier Mateusz Morawiecki (po prawej) i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podczas konferencji prasowej nt. zaostrzenia kar za pedofilię / Leszek Szymański / PAP

W poniedziałek dziennik ujawnił, że w 2002 roku małżeństwo Morawieckich kupiło od wrocławskiej parafii pw. św. Elżbiety 15 hektarów gruntów, płacąc za nie 700 tysięcy złotych. Tymczasem - jak podała "Wyborcza", powołując się na ocenę rzeczoznawcy - realna wartość gruntu już w 1999 roku wynosiła prawie 4 miliony złotych.

Dziennik podał również, że Morawiecki - przesłuchiwany w 2006 roku w śledztwie ws. dużej gospodarczej afery związanej z przekazywaniem Kościołowi państwowych gruntów - zeznał, że "o możliwości nabycia działek na Oporowie dowiedział się od księdza kardynała Henryka Gulbinowicza". Z kolei kancelaria premiera w przesłanej gazecie odpowiedzi w tej sprawie podała - jak czytamy w artykule - że "Iwona Morawiecka dowiedziała się o działkach ‘od znajomego, który zajmował się pośrednictwem w sprzedaży nieruchomości’".

"Wyborcza" zaznaczyła również, że obecnie właścicielką gruntów jest właśnie Iwona Morawiecka, bowiem małżeństwo dokonało podziału majątku.

Sprawa majątku Morawieckich odbiła się w mediach szerokim echem.

Politycy Platformy Obywatelskiej zażądali, by żona premiera opublikowała - jeszcze przed niedzielnymi wyborami do europarlamentu - oświadczenie majątkowe. Przygotowali również projekt ustawy "Czyste ręce" zakładający obowiązek składania oświadczeń majątkowych przez małżonków najważniejszych ludzi w państwie.

O gotowości uchwalenia tego typu przepisów mówił również prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

My jesteśmy gotowi w bardzo krótkim czasie uchwalić ustawę, na podstawie której będzie trzeba ujawniać majątki także małżonek, osób pozostających we wspólnym pożyciu oraz dorosłych dzieci - oświadczył lider PiS we wtorek.

Dzisiaj "Gazeta Wyborcza" donosi, że część jej "rozmówców z PiS" zwraca uwagę na to, że jej poniedziałkowa publikacja "nadszarpnęła pozycję Mateusza Morawieckiego", zaś według "innych źródeł w obozie władzy" pozycji premiera nic nie zagraża.

Nic nie wskazuje na to, żeby Jarosław Kaczyński stracił zaufanie do Morawieckiego, ale rzeczywiście do myślenia daje wystąpienie prezesa (na poniedziałkowej konferencji prasowej w siedzibie PiS - przyp. RMF), które nie było zbyt entuzjastyczne - cytuje "Wyborcza" jedną z opinii.

Dziennik zwraca uwagę, że w PiS-ie "przeważa opinia, że sprawa będzie wykorzystana przeciwko Morawieckiemu w razie porażki" w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Gazeta cytuje komentarz "rozmówcy z PiS": (...) Zaraz pojawią się głosy, że moglibyśmy mieć lepszy wynik, gdyby nie sprawa działek. I pewnie w pierwszej kolejności wyjdą z obozu Zbigniewa Ziobry, ale ja też mógłbym powiedzieć, że gdyby nie Ziobro, to byłoby dobro.

W kręgu władzy krąży też teoria spisku, że Ziobro wprost stoi za publikacją "Wyborczej" - czytamy dalej w artykule.

Przesłanki? Szef resortu sprawiedliwości od dawna toczy boje z premierem o wpływy w rządzie, a nasz tekst oparty jest w części na aktach prokuratorskich, do których Ziobro ma dostęp. Według jednego z naszych rozmówców otoczenie premiera jest przekonane, że "dziennikarze dostali akta od Ziobry" - donosi "Wyborcza".

Jak pisze, według jednego z jej informatorów "taka informacja jest też podsuwana prezesowi".

Inny twierdzi nawet, że obaj - Ziobro i Morawiecki - zostali przez prezesa Kaczyńskiego "upomniani, by w obliczu wspólnego wroga przestali toczyć wojnę" - puentuje dziennik.