Narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu zarzuciła 27-letniemu mężczyźnie Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, w związku z wybiciem przez niego szyby w oknie synagogi w Gdańsku-Wrzeszczu. 27-latek jest chory psychicznie.

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, naczelny rabin w Polsce Michael Schudrich, przewodniczący warszawskiej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej Lesław Piszewski oraz przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Gdańsku Michał Samet symbolicznie odsłaniają naprawione okno podczas konferencji potępiającej atak na Nową Synagogę w gdańskim Wrzeszczu

Rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk, że postawiony mężczyźnie zarzut narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku, zagrożony karą do trzech lat więzienia, obejmuje także złośliwe przeszkadzanie aktowi religijnemu oraz obrazę uczuć religijnych.

Podejrzany przyznał się do winy. Zarówno treść jego wyjaśnień, jak i zebrany do tej pory materiał dowodowy wskazują, że jego zachowanie było następstwem zaburzeń psychicznych, stwierdzonej i rozpoznanej u niego choroby psychicznej. Pół roku wcześniej było prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo z tego samego rozdziału Kodeksu karnego, czyli przeciwko wolności sumienia i wyznania (przeciwko Kościołowi Rzymskokatolickiemu - red.), zakończone wnioskiem do sądu o umorzenie postępowanie i umieszczenie mężczyzny w zakładzie psychiatrycznym - powiedziała Wawryniuk.

Oba wnioski z poprzedniego śledztwa przeciwko mężczyźnie nie zostały do tej pory rozpoznane przez sąd.

Prokurator podjął decyzję o skierowaniu wniosku do sądu o areszt dla mężczyzny, bo te zachowania u niego eskalują, i zachodzi obawa, że ponownie popełni przestępstwo - dodała prokurator.

Wyjaśniła, że prokuratura będzie też chciała poddać podejrzanego badaniom psychiatrycznym.

W gdańskiej synagodze, gdzie w środę w godzinach popołudniowych trwały przygotowania do modlitwy w ramach obchodów święta żydowskiego Jom Kipur, mężczyzna zbił kamieniem szybę w oknie. Policja zatrzymała sprawcę w piątek. Mężczyzna jest mieszkańcem gminy Trąbki Wielkie (Pomorskie).

W czwartek w godzinach popołudniowych przed budynkiem Nowej Synagogi odbyło się spotkanie potępiające atak na bożnicę, zorganizowane z inicjatywy prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Uczestniczyli w nim m.in. naczelny rabin Polski Michael Schudrich, przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP Lesław Piszewski oraz biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej Wiesław Szlachetka. Na zakończenie spotkania dokonano symbolicznego odsłonięcia nowego okna w synagodze.

(j.)