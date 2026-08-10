Wybierasz się do urzędu? Tego dnia wiele będzie zamkniętych

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Urzędy skarbowe i izby administracji skarbowej będą nieczynne w najbliższy piątek 14 sierpnia – poinformowała w poniedziałek Krajowa Administracja Skarbowa. Pracownicy urzędów będą mieli wolne w zamian za święto, które wypada w sobotę.

Urzędy skarbowe zamknięte 14 sierpnia

15 sierpnia obchodzone jest Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego. W tym roku dzień ten wypada w sobotę.

Wolne za święto w sobotę 15 sierpnia nie dla każdego. W tej sytuacji pracodawca nie musi oddawać dnia Planujesz urlopy i długie weekendy w 2026 roku? Choć za święta przypadające w sobotę – 15 sierpnia oraz 26 grudnia – pracodawca ma obowiązek wyznaczyć dodatkowy dzień wolny, w niektórych sytuacjach prawo stoi po stronie firmy. Państwowa Inspekcja…

W związku z tym pracownicy „skarbówki” otrzymali dzień wolny w piątek 14 sierpnia. Wówczas urzędy te będą zamknięte.

14 sierpnia 2026 r. (piątek) izby administracji skarbowej i urzędy skarbowe będą nieczynne. Dzień ten został wyznaczony jako wolny od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę. Decyzja ta wynika z Zarządzenia nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2026 r. w sprawie wyznaczenia członkom korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy – poinformowała Krajowa Administracja Skarbowa.

Wiele spraw można załatwić przez internet

KAS zachęciła do skorzystania z serwisu eUrząd Skarbowy, gdzie można załatwić większość spraw online. Wizytę w urzędzie można z kolei zaplanować za pomocą usługi „Umów wizytę” na stronie www.podatki.gov.pl lub w eUS.