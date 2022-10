We wtorek przez cały dzień będzie pogodnie i słonecznie, tylko na północy kraju pojawi się słaby lokalny deszcz - poinformował dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Kamil Walczak.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

We wtorek od rana w południowo - wschodniej Polsce prognozowane są przelotne, lokalne opady deszczu, które w miarę upływu dnia będą zanikać i pojawią się rozpogodzenia.

Opady deszczu prognozowane są również na Wybrzeżu i Pomorzu, ale będą one słabe i lokalne - wyjaśnił synoptyk.

Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na terenach podgórskich, 14 st. C w centrum do 16 st. C na krańcach południowo - wschodnich.

Wiatr zmieni swój kierunek na zachodni oraz północny i będzie umiarkowany. Tylko nad morzem wiatr będzie porywisty.

Najbliższe dni będą nadal ciepłe i słoneczne, tylko we wtorek pojawi się nieco więcej opadów. Poranki będą chłodne i w wielu miejscach mgliste, a potem w ciągu dnia pogoda zacznie się poprawiać - podsumował synoptyk.