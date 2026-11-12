Wtedy ZUS umorzy te należności. Jest komunikat i data

RMF24

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ZUS poinformował w komunikacie, że 1 maja 2027 roku umorzy należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych sprzed 1999 r. Nie trzeba składać w tej sprawie żadnego wniosku. Aby zrezygnować z umorzenia, trzeba będzie złożyć oświadczenie.

Co i jak umorzy ZUS?

ZUS umorzy należności, które powstały przed 1 stycznia 1999 r. - zaległe składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, odsetki za zwłokę, dodatkowe opłaty, opłaty prolongacyjne oraz koszty upomnienia i egzekucji.

Umorzenie nastąpi automatycznie, z mocy prawa. Oznacza to, że osoby zobowiązane nie muszą składać wniosków. Informacje w tej sprawie trafią do dłużników po umorzeniu należności, a więc po 1 maja 2027 r. na profil na portalu eZUS albo na ostatni zgłoszony adres do korespondencji.

Z umorzenia można będzie zrezygnować w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia w tej sprawie. ZUS poinformuje uprawnione osoby o takiej możliwości.

„Oświadczenie musi obejmować wszystkie należności, także te dotyczące na przykład pracowników. Nie można go później odwołać ani zmienić” – podkreślił ZUS.

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Postępowania egzekucyjne

1 maja umorzone zostaną także postępowania egzekucyjne, które dotyczą umarzanych należności. Jeśli ktoś zrezygnuje z umorzenia, postępowanie egzekucyjne się nie zakończy.

ZUS zaznaczył, że umorzenie obejmie także zaległości zabezpieczone na nieruchomościach i ruchomościach.

„W przypadku hipoteki ZUS wyśle właścicielowi nieruchomości dokument, który pozwoli mu wystąpić do sądu wieczystoksięgowego z wnioskiem o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Jeśli dług zabezpiecza zastaw na ruchomości, ZUS sam wystąpi do naczelnika urzędu skarbowego o jego wykreślenie” – wyjaśnił.

Wraz z umorzeniem długu wygaśnie także umowa o rozłożeniu na raty należności powstałych przed 1 stycznia 1999 r.

ZUS wyjaśnił również, że umorzenie może wpłynąć na wysokość przyszłej emerytury.

Podkreślił, że jeśli zaległości dotyczą składek na własne ubezpieczenia społeczne lub osoby współpracującej, to okres objęty umorzeniem nie zostanie uwzględniony przy ustalaniu kapitału początkowego. Umorzone składki nie zwiększą też podstawy obliczenia emerytury. ZUS nie zaliczy również tego okresu przy ustalaniu prawa do emerytury, renty i innych świadczeń, których przyznanie zależy od okresów składkowych i nieskładkowych.

„Jest jednak dobra wiadomość. Jeśli ZUS umorzy zaległości z tytułu składek na własne ubezpieczenia społeczne, to okres, którego dotyczą, będzie wliczał się do stażu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy” – wskazał Zakład.