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W środę 18 listopada setki katedr, kościołów oraz budynków publicznych na całym świecie, w tym w Polsce, zostaną podświetlone na czerwono. To międzynarodowa kampania Red Week i gest solidarności z prześladowanymi chrześcijanami oraz symbol walki o wolność religijną.

Co symbolizuje czerwony kolor?

Czerwony kolor symbolizuje krew chrześcijan, którzy oddali życie za wiarę oraz cierpienie tych, którzy również dzisiaj doświadczają przemocy i dyskryminacji. Red Week, zapoczątkowany w 2015 roku przez Pomoc Kościołowi w Potrzebie (PKWP), jest dziś międzynarodową mobilizacją w obronie wolności religijnej.

Tegoroczna edycja Red Week obejmuje wydarzenia na kilku kontynentach. „Na całym świecie na czerwono zostanie podświetlonych co najmniej 130 katedr oraz setki kościołów, zabytków i budynków publicznych. Iluminacjom będą towarzyszyć modlitwy, spotkania i inicjatywy zwracające uwagę na sytuację prześladowanych chrześcijan” - przekazała sekcja polska PKWP.

Do kampanii przyłączą się m.in. pomnik Chrystusa Króla w portugalskiej Almadzie, katedra Najświętszej Maryi Panny w Sydney oraz bazylika w Knock w Irlandii. Na 23 listopada zaplanowano także iluminację budynków Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

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Polskie kościoły włączają się do akcji

W Krakowie na czerwono rozświetlą się m.in. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, Wieża Fatimska w Sanktuarium św. Jana Pawła II, kościół św. Wojciecha na Rynku Głównym oraz bazylika na Skałce. 18 listopada o godz. 18.30 w Sanktuarium św. Józefa przy ul. Poselskiej odprawiona zostanie msza św. w intencji prześladowanych chrześcijan.

18 listopada zostanie podświetlone na czerwono również Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.

W Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu o godz. 17.30 rozpocznie się koncert psalmów połączony z odczytaniem świadectw współczesnych męczenników. O godz. 18 odprawiona zostanie msza z homilią ks. Emmanuela Okraha z Ghany.

W Lublinie na czerwono rozświetli się archikatedra, gdzie o godz. 19 odprawiona zostanie liturgia w intencji prześladowanych chrześcijan, podczas której homilię wygłosi ks. Onismo Makova z Zimbabwe.

We Wrocławiu czerwona iluminacja podświetli archikatedrę. Zaplanowano tam mszę pod przewodnictwem ks. Rafała Cyfki, z homilią ks. Josepha Abu z Nigerii oraz modlitwę ekumeniczną w duchu Taizé.

19 listopada do inicjatywy dołączy również Sanktuarium Maryjno-Pasyjne w Kalwarii Zebrzydowskiej. O godz. 17. odbędzie się tam eucharystia w intencji prześladowanych chrześcijan.

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Raport o prześladowaniach chrześcijan

Według raportu Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie (PKWP) „Prześladowani i zapomniani? Raport o chrześcijanach prześladowanych za wiarę 2024-2026”, obejmującego okres od sierpnia 2024 r. do czerwca 2026 r., blisko 220 mln chrześcijan na świecie jest narażonych na prześladowania za wiarę. W 55 proc. analizowanych państw ich sytuacja w ciągu ostatnich dwóch lat się pogorszyła – wskazano w raporcie.

Z kolei raport „Wolność Religijna na Świecie 2025” wskazuje, że ponad 5,4 miliarda ludzi, czyli niemal dwie trzecie światowej populacji, mieszka w państwach, w których wolność religijna nie jest w pełni zagwarantowana. Poważne naruszenia tego prawa odnotowano w 62 krajach.

Red Week swoimi korzeniami sięga 2015 r., kiedy lokalne biuro PKWP w Brazylii podświetliło na czerwono statuę Chrystusa Odkupiciela, by w ten sposób zwrócić uwagę na prześladowanych chrześcijan w Iraku. Zainspirowane tą samą ideą włoskie biuro PKWP (ACN Italy) podświetliło w kwietniu 2016 roku Fontannę di Trevi.

Biuro PKWP w Wielkiej Brytanii (ACN UK) poszło dalej za tą ideą i stworzyło Red Wednesday (Czerwoną Środę), aby upamiętnić wszystkich prześladowanych chrześcijan w konkretną środę listopada, co później w wielu krajach zostało rozszerzone na cały tydzień. W Wielkiej Brytanii inicjatywa ta została przyjęta nie tylko przez różne wyznania chrześcijańskie, ale na znak solidarności także przez inne wyznania religijne.

Pomoc Kościołowi w potrzebie

Pomoc Kościołowi w Potrzebie (Kirche in Not) pomaga katolikom w 140 krajach. Zakres pomocy obejmuje: ewangelizację w mediach, kształcenie teologiczne, apostolat biblijny, pomoc duszpasterską, katechezę, stypendia mszalne, środki transportu i pomoc budowlaną. Organizację założył w 1947 r. holenderski norbertanin o. Werenfried van Straaten (1913-2003).

Od 2009 r. sekcja polska PKWP przy aprobacie Konferencji Episkopatu Polski organizuje Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Zainicjowała również wydanie publikacji „Prześladowani i zapomniani. Raport o prześladowaniu chrześcijan”. Wydała też „Wierzę. Mały katechizm katolicki” i przetłumaczoną na 176 języków książkę dla dzieci „Bóg przemawia do swoich dzieci: wybrane teksty z Biblii”.