Frycz, Traczyk-Stawska, Magiera, Litewka i nie tylko. Tych wybitnych Polaków pożegnaliśmy w ostatnich miesiącach

RMF24

Wszystkich Świętych przypadające dziś, 1 listopada, skłania do wspominania ludzi, których już z nami nie ma, a których głosy, role, książki i muzyka przez lata współtworzyły polską i światową kulturę. Odeszli też ci, którzy byli żywym świadectwem historii. Na wieczną wartę odeszła m.in. Wanda Traczyk-Stawska, której tuż przed godziną „W” ojciec obciął długie warkocze, aby nie przeszkadzały w walce. Uczestniczka Powstania Warszawskiego z niezwykłą konsekwencją przypominała kolejnym pokoleniom tym, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Pożegnaliśmy także m.in. Andrzeja Morozowskiego, Jana Frycza, Wiesława Myśliwskiego, Andrzeja Olechowskiego czy Stanisławę Celińską. Kto jeszcze odszedł w tym roku?

Tych ludzi pożegnaliśmy w 2026 roku

29 stycznia w wieku 78 lat zmarł prof. dr Wojciech Michniewski, charyzmatyczny dyrygent, kompozytor, a także pedagog. 30 stycznia roku w wieku 71 lat odeszła Catherine O’Hara, kanadyjsko-amerykańska aktorka, której nie sposób nie kojarzyć choćby z kultowego "Kevina samego w domu”.

8 lutego pożegnaliśmy z kolei polskiego wybitnego aktora, znanego m.in. z ról w „Psach” w reżyserii Władysława Pasikowskiego czy „Róży” w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego. Edward Linde-Lubaszenko odszedł w wieku 86 lat.

Edward Linde-Lubaszenko w 2019 roku, fot. Piotr Molecki / East News

12 lutego w wieku 77 lat zmarła kolejna wielka postać polskiego kina - Bożena Dykiel, która zagrała m.in. w „Weselu” Andrzeja Wajdy, „Ziemi obiecanej” czy serialu „Alternatywy 4” Stanisława Barei.

Bożena Dykiel w 2005 roku, fot. Szymon Pulcyn / PAP

Również 12 lutego zmarł Jerzy Słonka, aktor teatralny, filmowy, telewizyjny i dubbingowy. Zagrał m.in. w komedii Stanisława Barei „Miś”, „Pograniczu w ogniu”, „Pułkowniku Kwiatkowskim”, „Ekstradycji 3”, „Rodzinie zastępczej”, „Quo vadis”. W lutym, w wieku 104 lat, zmarła też Janina Rożecka ps. Dora, sanitariuszka z Powstania Warszawskiego, Sprawiedliwa wśród Narodów Świata.

16 lutego zmarł aktor Robert Duvall - laureat Oscara, dla którego przełomowa okazała się rola Toma Hagena w „Ojcu chrzestnym” Francisa Forda Coppoli. Także w lutym, 21, w wieku 72 lat zmarł aktor Mirosław Krawczyk związany z Teatrem Wybrzeże, a szerokiej publiczności znany m.in. z serialu „Czułości i kłamstwa” czy filmu „Czarny czwartek” w reżyserii Antoniego Krauzego.

19 marca w wieku 86 lat odszedł Chuck Norris, mistrz sztuk walki, gwiazda kina akcji, legendarny "Strażnik Teksasu”, który tak naprawdę nazywał się Carlos Ray Norris.

29 marca w Warszawie, w wieku 94 lat, zmarł jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy - Wiesław Myśliwski, autor takich powieści, jak „Traktat o łuskaniu fasoli”, „Kamień na kamieniu”, „Widnokrąg” czy "Ostatnie rozdanie”, dwukrotny laureat Nagrody Literackiej „Nike”. 30 marca odszedł z kolei Jerzy Gebert, radiowy dziennikarz sportowy, komentator, ale także lekarz.

Wiesław Myśliwski w 2019 roku, fot. Radek Pietruszka / PAP

4 kwietnia zmarła dr Cecylia Iwaniszewska, astronomka, działaczka społeczna. Miała 97 lat.

10 kwietnia, w wyniku nagłego zatrzymania krążenia podczas porannego treningu biegowego w Parku Grabiszyńskim we Wrocławiu, w wieku 49 lat zmarł Jacek Magiera, drugi trener reprezentacji Polski, związany wcześniej m.in. z Legią Warszawa, wychowanek Rakowa Częstochowa, w barwach którego debiutował na poziomie Ekstraklasy.

18 kwietnia zmarł Łukasz Balcer, prawnik, poseł na Sejm PRL VIII kadencji, minister sprawiedliwości w latach 1988-89. Miał 90 lat.

Jacek Magiera w 2025 roku, fot. Leszek Szymański / PAP

23 kwietnia w tragicznym wypadku drogowym w Dąbrowie Górniczej zginął 36-letni poseł Nowej Lewicy Łukasz Litewka. Jadąc prawidłowo rowerem, został potrącony przez samochód osobowy marki Mitsubishi Colt. Na miejscu prowadzono reanimację, lądował też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, jednak życia posła nie udało się uratować. Litewka był znany przede wszystkim z licznych akcji charytatywnych i bezbrzeżnego zaangażowania w prawa zwierząt. W wyborach parlamentarnych w 2023 roku zdobył najlepszy wynik na liście Lewicy w okręgu sosnowieckim, wyprzedzając lidera listy Włodzimierza Czarzastego.

Puste miejsce w ławie poselskiej po Łukaszu Litewce, fot. Adam Burakowski / East News

25 kwietnia w wieku 78 lat zmarł Andrzej Olechowski, ekonomista, nauczyciel akademicki, polityk, minister: finansów (1992), spraw zagranicznych (1993-95), współzałożyciel Platformy Obywatelskiej, kandydat na urząd prezydenta RP w 2000 i 2010.

3 maja w wieku 85 lat zmarł abp Józef Michalik, jeden z najważniejszych hierarchów Kościoła katolickiego w Polsce.

W maju pożegnaliśmy też Stanisława Janickiego, prowadzącego kultowy program „W starym kinie”, pisarza, scenarzystę i dziennikarza. Odszedł w wieku 93 lat. Janicki był związany z RMF Classic. Przez 20 lat przez jego ODEON w RMF Classic przewinęły się największe postaci nie tylko starego, ale i nowego kina. Archiwalnych odcinków programu można posłuchać TUTAJ.

W maju odeszła również aktorka i wokalistka Stanisława Celińska. Artystka, która zadebiutowała w filmie Andrzeja Wajdy „Krajobraz po bitwie” w 1970 roku, odeszła w wieku 79 lat. Stworzyła też wiele wybitnych ról w filmach m.in. Stanisława Barei, Krzysztofa Zanussiego czy Jerzego Stuhra.

14 maja zmarł twórca filmowy, prawnik i były senator Krzysztof Piesiewicz. Współtworzył scenariusze do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego. O jego śmierci poinformowała marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Miał 80 lat.

11 czerwca w wieku 89 lat zmarł aktor teatralny i filmowy Janusz Michałowski, prywatnie drugi mąż reżyserki Izabelli Cywińskiej. Stworzył pamiętne kreacje w takich produkacjach jak „Vabank” czy „Seksmisja” w reżyserii Juliusza Machulskiego „Tydzień z życia mężczyzny” w reżyserii Jerzego Stuhra, a także serialu Macieja Wojtyszki „Mistrz i Małgorzata”. Znany jest także ze „Ścieżek chwały” Jerzego Antczaka czy „Ścisłego nadzoru” i „Ciemności kryją ziemię” Izabelli Cywińskiej.

Janusz Michałowski w 1999 roku, fot. Krzysztof Wellman / PAP

8 lipca dowiedzieliśmy się, że nie żyje powstaniec warszawski Adam Borowski ps. „Nikita”, żołnierz Oddziału Osłonowego Wojskowych Zakładów Wydawniczych. Miał 100 lat. Po kapitulacji trafił do niemieckiej niewoli. Był jeńcem Stalagu X B Sandbostel.

Również 8 lipca odeszła Bonnie Tyler. Walijska piosenkarka znana z takich przebojów jak „It’s a Heartache”, ”Total Eclipse of the Heart” czy "Holding Out for a Hero” zmarła w wieku 75 lat.

30 lipca w wieku 87 lat odeszła aktorka, piosenkarka i scenarzystka Iga Cembrzyńska. Jej charakterystyczny głos zapamiętamy z piosenek „Mówiłam żartem” czy „Intymny świat”. Rozpoznawalność przyniosła jej rola mauretańskiej księżniczki Eminy w filmowej adaptacji dzieła Jana Potockiego „Rękopis znaleziony w Saragossie” w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa, która stała się kamieniem milowym w historii polskiego kina.

4 sierpnia zmarł Andrzej Morozowski, dziennikarz radiowy i telewizyjny, zawodowo związany m.in. z TVN24. Miał zaledwie 69 lat. Stoczył długą walkę z chorobą nowotworową. Zdobył wiele prestiżowych wyróżnień - m.in. Grand Press, Nagrodę im. Andrzeja Woyciechowskiego, a także telewizyjnego Wiktora.

Andrzej Morozowski w 2021 roku, fot. TRICOLORS2 / East News

15 sierpnia w wieku 72 lat odszedł wybitny aktor Jan Frycz. Przez wiele lat był filarem Starego Teatru w Krakowie. Współpracował tam z najwybitniejszymi reżyserami: Andrzejem Wajdą, Jerzym Jarockim, Jerzym Grzegorzewskim i Krystianem Lupą. To role u Lupy przyniosły mu jednak najbardziej pamiętne kreacje - Iwana w „Braciach Karamazow” według Dostojewskiego, Escha w obu częściach „Lunatyków” według Brocha, Poncjusza Piłata w „Mistrzu i Małgorzacie” według Bułhakowa, a także jako Aktora Teatru Narodowego w „Wycince” według Bernharda. W jego bogatym dorobku znalazły się także role w takich filmach jak „Nigdy w życiu”, „Pręgi”, a widzowie serialowi pokochali go w ostatnich latach jako gangstera Daria w „Ślepnąc od świateł”.

Jan Frycz w 2024 roku, fot. Jerzy Uklejewski / PAP

18 sierpnia zmarła Wanda Traczyk-Stawska, ps. „Pączek”, „Atma”, jedna z bohaterek Powstania Warszawskiego, członkini Oddziału Osłony Wojskowych Zakładów Wydawniczych, harcerka Szarych Szeregów, nauczycielka, patriotka niezłomnie opowiadająca o swoich wojennych doświadczeniach młodym ludziom. Podczas Powstania główne walki toczyła wraz ze swoim oddziałem w Śródmieściu Północnym i Południowym, na Powiślu oraz bliskiej Woli. W 2020 roku w imieniu swoim i innych uczestniczek Powstania Warszawskiego publicznie wsparła osoby LGBT, zmagające się z wykluczeniem. Było to pokłosie pamiętnej wypowiedzi byłego prezydenta Andrzeja Dudy, który powiedział w czerwcu w Brzegu o środowisku LGBT, że „to nie ludzie, to ideologia”. Odeszła w wieku 99 lat.

22 sierpnia zmarł Ignacy Karpowicz, jeden z najbardziej cenionych współczesnych polskich pisarzy, laureat m.in. Paszportu „Polityki”, autor takich książek jak „Niehalo”, „Ości”, „Sońka”, „Balladyny i romanse”. Artysta odszedł w wieku zaledwie 50 lat.

30 sierpnia to dzień, w którym zmarł Andrzej Wielowieyski, żołnierz Armii Krajowej, działacz opozycji demokratycznej w PRL, polityk i współtwórca warszawskiego KIK.

W sierpniu zmarła także Danuta Szlajmer ps. „Siódemka”, łączniczka i sanitariuszka Powstania Warszawskiego. W chwili wybuchu Powstania Warszawskiego miała niespełna 17 lat. Brała udział m.in. w walkach o gmach PAST-y.

1 września w wieku 94 lat zmarł kolejny bohater Powstania Warszawskiego: Jerzy Łakomski ps. Kajtek. Walczyć w powstaniu szedł jako 12-letni chłopiec. Pełnił służbę pomocniczą w pułku „Baszta”. Został ranny w głowę w ogrodach przy pałacyku Szustra. Po opatrzeniu rany po dwóch dniach wrócił do służby.

21 września odszedł z kolei Stanisław Szelc. Wrocławski satyryk znany m.in. z Kabaretu Elita czy radiowego Studia 202, legenda polskiego kabaretu, odszedł w wieku 83 lat.

Stanisław Szelc w 2005 roku, fot. Jan Bogacz / PAP

28 września straciliśmy kolejnego powstańca warszawskiego. W wieku 99 lat zmarł Ryszard Kniaź ps. Janusz II, żołnierz Armii Krajowej. Walczył na Mokotowie w pułku „Baszta”

17 października odeszła natomiast polska wiolonczelistka i pedagog Bogumiła Reszke.

Końcówka października przyniosła też smutne wieści o śmierci Barbary Nieman lub też Barbary Nieman-Rachoń. Sopranistka operowa była wieloletnią solistką Teatru Wielkiego Opery Narodowej.