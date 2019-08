​Remont kojarzy się nie tylko ze śmiałymi planami i wizualizowaniem pomieszczeń poddanych renowacji. Jak się okazuje, jest przedsięwzięciem związanym również ze stresem i zdenerwowaniem. Jednym z kluczowych problemów jest współpraca z fachowcem - co najbardziej stresuje Polaków w tej kwestii?

Współpraca z fachowcami to przyczyna stresu / Materiały prasowe

Według danych serwisu Fixly.pl aż 66% Polaków reaguje stresem na potrzebę wykonania remontu lub naprawy. Potwierdza to także badanie GFK “Polacy a stres", według którego remont jest jednym z pięciu życiowych spraw, które wywołują największe zdenerwowanie. Pozostałymi są: problemy finansowe, choroba dziecka, choroba członka rodziny oraz zarządzanie domowym budżetem.

Przyczyny stresu podczas współpracy z fachowcem

Firma Kantar Polska przeprowadziła badania na zlecenie Fixly.pl, przepytując aż 800 osób, które wypowiadały się na temat najbardziej stresujących aspektów związanych z remontem oraz wyborem i współpracą z fachowcami. Gdy potrzebny nam przykładowy fachowiec do remontu łazienki, największym powodem do stresu jest potrzeba zweryfikowania jego rzetelności (na co wskazało 65% respondentów).

Stresujący jest także nadzór, który trzeba prowadzić nad realizowanym remontem, na co zwróciło 63% badanych, za to sen z powiek 62% z nich spędza kwestia oceny odbioru wykonanej pracy. Do najłatwiejszych nie należy także znalezienie odpowiedniego fachowca, co potwierdza aż 54% respondentów. 61% badanych reaguje zdenerwowaniem i napięciem także na sprawę ustalania i negocjowania ceny za przyszły remont.

Czym się kierujemy podczas wyboru wykonawcy?

Respondenci, którzy wzięli udział w badaniu u fachowców najbardziej cenią w pierwszej kolejności doświadczenie (17,8%) i dokładność wykonywanej pracy (17,1%). Istotną rolę odgrywają również wiarygodność (14,1%) oraz dotrzymywanie terminów (13,7%) przez wykonawców. Co ciekawe, dla badanych mniej ważna okazała się kwestia finansowa - tylko 10,8% z nich w pierwszych rzędzie zwraca uwagę na koszt usługi budowlanej.

Remont to bardzo duże przedsięwzięcie - zarówno od strony wykonawczej, jak i finansowej. Nie zależnie od tego czy chcemy zlecić układanie płytek czy np. cyklinowanie podłogi, wybór odpowiedniego fachowca najczęściej wiąże się ze sporym stresem. Polakom trudno zweryfikować umiejętności danego specjalisty czy też nadzorować jego pracę. Najmilej widziani przez inwestorów są wykonawcy z długim stażem, którzy cechują się dokładnością i dotrzymują terminów. Wybierając fachowca warto poszukać w Internecie, w serwisach, gdzie można sprawdzić oceny i opinie o danym specjaliście. Dzięki temu oszczędza się nie tylko czas, ale także niepotrzebne nerwy.

Na podstawie wyników badania Kantar Polska przeprowadzonego w dniach 14-19.06.2019 na próbie n=800. Badanie zrealizowano metodą wywiadów online (CAWI).

Źródło: Fixly.pl