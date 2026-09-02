Wspólnoty będą mogły zakazać najmu krótkoterminowego? Projekt trafił do komisji sejmowych

RMF24

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe miałyby zyskać możliwość zakazywania najmu krótkoterminowego w zarządzanych budynkach. Rządowy projekt nowelizacji ustawy o usługach hotelarskich, wraz z autopoprawką, został skierowany do sejmowych komisji.

Projekt przewiduje, że właściciele lokali we wspólnocie mieszkaniowej będą mogli w drodze uchwały zakazać świadczenia usług hotelarskich, w tym najmu krótkoterminowego, na terenie danej nieruchomości.

Podobne uprawnienie otrzymałyby spółdzielnie mieszkaniowe. Do przyjęcia zakazu potrzebna byłaby większość przekraczająca 50 proc. osób uprawnionych do głosowania podczas walnego zgromadzenia.

Po podjęciu uchwały przedsiębiorcy prowadzący najem krótkoterminowy mieliby sześć miesięcy na zakończenie działalności.

Autopoprawka do projektu rozszerza także uprawnienia mieszkańców, wspólnot i spółdzielni do inicjowania kontroli obiektów wykorzystywanych na potrzeby najmu krótkoterminowego.

Kontrole miałyby dotyczyć nie tylko spełniania wymogów technicznych i przeciwpożarowych. Obejmowałyby również kwestie bezpieczeństwa oraz porządku publicznego.

Projekt zakłada ponadto obowiązkowe wykreślenie obiektu z ewidencji, jeśli w ciągu sześciu miesięcy od pierwszego stwierdzonego przypadku dojdzie w nim łącznie do trzech naruszeń zasad bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ponowny wpis byłby możliwy po upływie roku.

Rejestr obiektów i kary do 50 tys. zł

Podstawowym celem nowelizacji jest wdrożenie unijnego rozporządzenia dotyczącego zbierania i udostępniania danych o najmie krótkoterminowym.

Projekt przewiduje utworzenie Centralnego Wykazu Turystycznych Obiektów Noclegowych. Obiekty świadczące takie usługi miałyby być rejestrowane, a ogłoszenia dotyczące najmu — oznaczane specjalnym numerem identyfikacyjnym.

Za naruszenie nowych obowiązków mogłyby grozić administracyjne kary finansowe, sięgające 50 tys. zł.

Nowe przepisy pozwalałyby również radom gmin ustanawiać strefy zakazu najmu krótkoterminowego. Taką uchwałę rada mogłaby podjąć na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.

Na wskazanym obszarze świadczenie usług hotelarskich w lokalach mieszkalnych byłoby czasowo zakazane. Samorząd mógłby jednak wprowadzać wyjątki, na przykład dla określonych podmiotów, rodzajów działalności albo terminów.

Kiedy przepisy mogłyby wejść w życie?

Zgodnie z autopoprawką regulacje umożliwiające wspólnotom i spółdzielniom zakazywanie najmu krótkoterminowego, a także przepisy o gminnych strefach zakazu, miałyby wejść w życie 1 stycznia 2028 roku.

Pozostałe rozwiązania przewidziane w ustawie obowiązywałyby po 14 dniach od jej ogłoszenia. Projekt został po pierwszym czytaniu skierowany do sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

W uzasadnieniu autopoprawki wskazano, że zmiany mają zwiększyć podmiotowość mieszkańców oraz samorządów w kształtowaniu otoczenia, w którym żyją.