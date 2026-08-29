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Wrzucasz to do miejskiego kosza? Wielu Polaków wciąż nie ma pojęcia o tym zakazie

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 29 sierpnia (18:52)

Przepełnione uliczne kosze na śmieci to codzienny widok w niejednym polskim mieście. Mieszkańcy często zapominają, że nie wszystko, co niepotrzebne, można wyrzucić do kosza na ulicy.

Wrzucasz to do miejskiego kosza? Wielu Polaków wciąż nie ma pojęcia o tym zakazie
Uliczne kosze w Krakowie pękają w szwach /Shutterstock
  • Uliczne kosze na śmieci w polskich miastach są często przepełnione i zawierają odpady, które nie powinny się w nich znaleźć, takie jak worki z domowymi śmieciami czy ubrania.
  • Do ulicznych koszy należy wyrzucać jedynie drobne odpady powstające podczas pobytu poza domem.
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Uliczne kosze na śmieci w wielu polskich miastach pękają w szwach. Niestety, bardzo często trafiają do nich odpady, które nigdy nie powinny się tam znaleźć. Uliczne pojemniki przeznaczone są wyłącznie na drobne śmieci powstające podczas pobytu poza domem – papierki po batonach, cukierkach, chusteczki higieniczne czy opakowania po napojach.

Najczęstsze błędy mieszkańców

Największym problemem jest wrzucanie do ulicznych koszy worków z domowymi odpadami. To nie tylko zaśmieca miasto, ale też utrudnia pracę służbom porządkowym. Domowe śmieci powinny trafiać do odpowiednich kontenerów na osiedlach – żółtych na metale i tworzywa sztuczne, niebieskich na papier, zielonych na szkło, brązowych na odpady bio i czarnych na odpady zmieszane.

Od stycznia 2025 roku weszły w życie nowe przepisy: do kontenerów na odpady zmieszane nie wolno wrzucać ubrań i tekstyliów. Te powinny trafiać wyłącznie do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Uliczne kosze również nie są miejscem na stare ubrania czy buty.

Co wrzucać, a czego unikać?

Do ulicznych koszy wrzucamy tylko drobne odpady powstałe podczas spaceru czy pobytu w mieście. To miejsce na papierki, opakowania po przekąskach, chusteczki, a także psie odchody. Nie wrzucamy tam worków z domowymi śmieciami, ubrań, butów ani większych odpadów.

Nieprzestrzeganie zasad segregacji sprawia, że kosze szybko się przepełniają, a śmieci lądują na ulicach. To nie tylko problem estetyczny, ale i środowiskowy. 


Źródło: RMF24
Tagi: odpady
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