Mieszkańcy bloku na wrocławskich Popowicach znaleźli w swojej łazience pytona królewskiego. Wezwali straż i przedstawicieli schroniska dla zwierząt. Wąż jednak schował się i na razie nie udało się go złapać.

Rano lokatorzy jednego z mieszkań na wrocławskim osiedlu Popowice znaleźli w swojej łazience pytona królewskiego. Zwierzę wypełzło z instalacji.

Na miejsce została wezwana straż pożarna, straż miejska oraz przedstawiciele schroniska dla zwierząt, którzy mieli odłowić gada. Niestety wąż ukrył się między rurami i nie udało się go odłowić; trzeba teraz poczekać, aż ponownie wyjdzie - mówi Aleksandra Cukier, rzeczniczka Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu.



Rzeczniczka dodała, że pyton królewski to zwierzę, które "wcale nie tak rzadko" jest trzymane w domach. Wąż najprawdopodobniej komuś uciekł; w naszym schronisku już raz gościliśmy takie zwierzę - powiedziała Cukier. Dodała, że po odłowieniu wąż trafi do wrocławskiego schroniska, gdzie jest już dla niego przygotowane miejsce.