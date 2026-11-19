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Minister energii ogłosił w środę maksymalne stawki za benzynę i diesla, które obowiązują w czwartek. W pierwszym obwieszczeniu z dnia 18 listopada 2026 r. w sprawie maksymalnej ceny paliw ceny diesla wynosiły 7,30 zł. Jednak w kolejnym obwieszczeniu z tego samego dnia cena ta została skorygowana do 7,51 zł.

Zgodnie ze środowym obwieszczeniem ministra energii w czwartek 19 listopada 2026 r. na stacjach benzynowych obowiązują nowe, niższe maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 5,97 zł, benzyny 98 – 6,62 zł, a diesla – 7,51 zł. W pierwszym obwieszczeniu podano, że cena diesla ma wynosić 7,30 zł.

To spadek w porównaniu do stawek ze środy, kiedy za benzynę 95 płaciliśmy maksymalnie 5,99 zł, za 98 – 6,64 zł, a za diesla aż 7,57 zł.

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Rządowy pakiet CPN – ochrona przed wzrostem cen

Obwieszczenie o maksymalnych cenach paliw to element trzeciej już odsłony programu Ceny Paliwa Niżej (CPN). Jego celem jest ograniczenie wzrostu cen na stacjach i realna pomoc dla kierowców w obliczu niestabilnej sytuacji na światowych rynkach ropy.

Mechanizm ten został uruchomiony po wejściu w życie przepisów ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych.

Prezydent podpisał ustawę, jednocześnie kierując ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Nowe przepisy przewidują surowe kary – za niestosowanie się do maksymalnych cen paliw grozi nawet milion złotych grzywny.

Skąd pieniądze na tańsze paliwo?

Finansowanie programu CPN pochodzi z nowego podatku nałożonego na koncerny paliwowe osiągające ponadprzeciętne zyski. Ustawa wprowadza 60-procentowy podatek od nadwyżkowych zysków ze sprzedaży paliw ciekłych, obejmujący okres od 1 marca 2026 r. do 31 marca 2027 r. Podstawą opodatkowania będzie nadwyżka przychodów ponad historyczną marżę z 2025 r., powiększoną o 20 procent. Minimalna marża referencyjna została ustalona na poziomie 2 procent.

Rząd szacuje, że cały pakiet wsparcia cen paliw będzie obowiązywał do końca 2026 roku, a jego koszt sięgnie nawet 5 miliardów złotych.