W Sejmie trwa debata nad wotum nieufności wobec Jarosława Kaczyńskiego. Opozycja domaga się dymisji wicepremiera do spraw bezpieczeństwa. Politycy uważają, że to jego postawa "zaogniła" sytuację w Polsce po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. "Pana czas się skończył" - przyznał szef Platformy Obywatelskiej Borys Budka. Sylwester Tułajew z Prawa i Sprawiedliwości z kolei oświadczył, że jego klub nie poprze wniosku o wotum nieufności. Sam Jarosław Kaczyński przyznał, że "większość tego, co został w Sejmie powiedziane to pomieszanie absurdu i kłamstw".

REKLAMA