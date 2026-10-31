Wojna o TK. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego wydał oświadczenie

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Prof. Jacek Chlebny, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, wyraził zaniepokojenie wydarzeniami, do których doszło wieczorem i w nocy w Trybunale Konstytucyjnym. Ocenił, że przekroczone zostały granice wyznaczone przez zasady konstytucyjne oraz poszanowanie ludzkiej godności.

Z wielkim niepokojem odnoszę się do zdarzeń, które miały miejsce w Trybunale Konstytucyjnym (...), zwłaszcza obecności Policji wokół jego siedziby oraz uniemożliwienia wejścia do Trybunału jego Prezesowi i Wiceprezesowi - napisał Chlebny w opublikowanym oświadczeniu.

Według prezesa NSA wydarzenia te miały charakter bezprecedensowy i budzą zasadnicze zastrzeżenia co do ich zgodności z podstawowymi zasadami państwa prawa.

Chlebny podkreślił, że odbudowa społecznego zaufania i autorytetu Trybunału wymaga pilnych działań. Wskazał, że dalsze utrzymywanie sytuacji, w której orzeczenia TK nie są publikowane, a w debacie publicznej kwestionowane są skład i władze Trybunału, podważa zaufanie obywateli do państwa.

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Zdaniem prezesa NSA niezbędne jest osiągnięcie „rzeczywistego kompromisu ponad podziałami politycznymi” w celu przywrócenia autorytetu i wiarygodności Trybunału Konstytucyjnego.

Jak zaznaczył, działania podejmowane w celu rozwiązania kryzysu nie mogą budzić wątpliwości co do ich legalności i powinny pozostawać zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym, w szczególności z konstytucyjnie gwarantowaną niezależnością TK.

Granice podejmowanych przez organy władzy działań stanowią zasady konstytucyjne oraz poszanowanie ludzkiej godności. Granice te zostały przekroczone - ocenił prof. Chlebny.

Prezes NSA zaapelował jednocześnie, aby problemy związane z funkcjonowaniem sądów i trybunałów w Polsce były rozwiązywane z poszanowaniem zasad konstytucyjnych oraz z zapewnieniem praw i wolności obywatelskich.

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Fot. Piotr Mazur, RMF FM / RMF FM

Fot. Piotr Mazur, RMF FM / RMF FM

Co wydarzyło się wieczorem i w nocy?

W piątek ogłoszono przerwę w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego, a za osobę kierującą pracami Trybunału uznano wybraną przez obecny Sejm Annę Korwin-Piotrowską, która ma najdłuższy staż sędziowski. Wokół siedziby TK doszło następnie do demonstracji i interwencji policji, a prezydent Karol Nawrocki przerwał wizytę zagraniczną i wrócił do kraju, zwołując konsultacje z udziałem sił parlamentarnych. Władze państwowe i uczestnicy sporu prezentują odmienne oceny legalności działań podejmowanych w Trybunale.