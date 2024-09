Dolny Śląsk, Opolszczyzna, Śląsk i Małopolska - tam obowiązują obecnie ostrzeżenia IMGW trzeciego stopnia przed intensywnymi opadami. Według komunikatu IMGW w województwach dolnośląskim, opolskim i śląskim od czwartku do niedzieli prognozowana jest suma opadów sięgająca nawet 150 l/mkw. Wszystko to za sprawą niżu genueńskiego Boris, który nadciągnął nad Polskę. Wojewoda dolnośląski w internetowym Radiu RMF24 zapewnił jednak, że w regionie nie będzie fali powodziowej. "To nie znaczy jednak, że punktowo nie mogą zdarzyć się powodzie" - podkreślił. Wydarzenia związane z grożącą nam powodzią śledzimy w naszej relacji.