Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Wojciech Kwaśniak. Byłego wiceszefa Komisji Nadzoru Finansowego będziemy pytać o dramatyczne okoliczności, w jakich został pobity w 2014 roku. Wtedy to przed własnym domem Kwaśniak padł ofiarą napaści zleconej przez ówczesny zarząd SKOK-u Wołomin. Jak dowiedział się reporter RMF FM, mimo upływu ponad czterech lat od zajścia, wciąż nie ruszył proces w tej sprawie.

Wojciech Kwaśniak / Tomasz Gzell / PAP

Wojciech Kwaśniak został w ubiegłym tygodniu zatrzymany na polecenie śledczych. Został mu postawiony zarzut przysporzenia korzyści majątkowej przestępcom wyłudzającym ogromne kwoty z Kasy w Wołominie. Sam obwiniony uznaje to za absurd. Oznacza to, że miałem współdziałać osobami, które zdecydowały się zlecić dokonanie na mnie zabójstwa - napisał w oświadczeniu do mediów.

Zapraszamy do słuchania Popołudniowej rozmowy w RMF FM dziś o 18:02!