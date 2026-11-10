Władysław Teofil Bartoszewski usłyszał poważne zarzuty

RMF24

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Urzędujący wiceminister spraw zagranicznych i poseł PSL Władysław Teofil Bartoszewski usłyszał zarzuty, zagrożone karą od roku do 10 lat więzienia - informuje dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Kilka dni temu prokurator przedstawił zastępcy Radosława Sikorskiego zarzuty popełnienia przestępstw przywłaszczenia wielomilionowego majątku, a potem ukrywania go.

Chodzi o sprzeniewierzenie miliona funtów, 400 tysięcy euro i prawie 7 milionów złotych, którymi Bartoszewski miał zarządzać w imieniu mieszkającego w Wielkiej Brytanii mecenasa sztuki Andrzeja Ciechanowieckiego.

Jak przekazał reporterowi RMF FM rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak, część tych środków obecny poseł i wiceminister miał przeznaczyć na własne potrzeby, a część - na zakup w Warszawie mieszkań, które następnie sprzedał, nie zwracając Ciechanowieckiemu pieniędzy.

Drugi zarzut dotyczy tego, że przewidując wyrok nakazujący zwrot przywłaszczonych środków, Bartoszewski wyzbył się oficjalnie posiadanego majątku, między innymi 600-metrowego, wartego 5 milionów dworku w Chajętach.

Według prokuratury oba czyny poseł i wiceminister miał popełnić w porozumieniu z żoną.