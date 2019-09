Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Władysław Teofil Bartoszewski. Z kandydatem PSL-Koalicji Polskiej do Sejmu porozmawiamy o współpracy ludowców z Kukiz’15. Sondaże wciąż dają ugrupowaniu jednocyfrowe poparcie, które sprawi, że po wyborach w parlamencie może zasiąść tylko kilku posłów z jego ramienia. Co zrobić, by zwiększyć poparcie chociażby w Warszawie? Stolica zazwyczaj nie głosuje na PSL.

