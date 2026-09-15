Wkrótce spotkanie szefa MON z sekretarzem obrony USA ws. bezpieczeństwa Polski

RMF24

Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz już w przyszłym tygodniu spotka się w Waszyngtonie z sekretarzem obrony USA Petem Hegsethem. Tematem rozmów będzie bezpieczeństwo Polski, stała obecność wojsk amerykańskich oraz lokalizacja centrum serwisowania pocisków PAC-3.

W obliczu eskalacji działań Rosji przy polskiej granicy, polski rząd intensyfikuje rozmowy z sojusznikiem zza oceanu. W przyszłym tygodniu wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz uda się do Waszyngtonu, gdzie spotka się z sekretarzem obrony USA Petem Hegsethem. Jak podkreślił w Polsat News, to ważny moment dla bezpieczeństwa Polski i całej wschodniej flanki NATO.

Stała obecność wojsk amerykańskich coraz bliżej?

Jednym z głównych tematów rozmów będzie kwestia stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Obecnie żołnierze USA stacjonują w naszym kraju rotacyjnie, jednak – jak zapowiada Kosiniak-Kamysz – decyzja o przejściu na stały model może zapaść już w najbliższych tygodniach.

To kwestie najbliższych tygodni – podkreślił szef MON, dodając, że przegląd obecności wojsk amerykańskich w Europie powinien zakończyć się do końca roku lub na początku stycznia.

Kosiniak-Kamysz alarmuje ws. rosyjskich prowokacji. Wskazał, co musi być odpowiedzią Rosja będzie kontynuować agresywną politykę, w tym ataki hybrydowe i akty sabotażu – stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej. Jak ocenił, odpowiedzią na te działania musi być jedność Sojuszu…

Polska walczy o centrum serwisowe PAC-3

Kolejnym kluczowym punktem rozmów będzie lokalizacja centrum serwisowania pocisków PAC-3 do wyrzutni Patriot. Polska jest w finale dyskusji z Niemcami o to, gdzie powstanie nowoczesne centrum obsługi tych systemów. Nie jest łatwo dzisiaj o przenoszenie transferu technologii. Jesteśmy w finale dyskusji, Polska i Niemcy – zaznaczył Kosiniak-Kamysz, oceniając szanse Polski na 50 procent.

Szef MON zapewnia, że Stany Zjednoczone doskonale rozumieją wyzwania, z jakimi mierzy się Polska i cała wschodnia flanka NATO. W ostatnim tygodniu wszyscy członkowie rządu odpowiedzialni za bezpieczeństwo spotkali się z przedstawicielami amerykańskimi.

Bardzo mocno w to inwestujemy, żeby pokazać nasze zdolności, nasze umiejętności – mówił Kosiniak-Kamysz, podkreślając, że Polska jest gotowa ponosić finansowe konsekwencje inwestycji w swoje bezpieczeństwo.

Szef MON nie ukrywa, że Polska oferuje najlepsze warunki do stacjonowania wojsk amerykańskich w Europie. Tego nie oferuje nikt inny w takim zakresie – podkreślił.