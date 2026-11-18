RMF24

Frank-Walter Steinmeier nie przyjedzie do Polski. Wizyta prezydenta Niemiec zaplanowana była na poniedziałek, lecz została przełożona. Steinmeier miał się spotkać m.in. z prezydentem Karolem Nawrockim.

„Wizyta została przełożona. Nowego terminu jeszcze nie ustalono” - przekazała PAP Cerstin Gammelin z biura prasowego prezydenta Niemiec.

Według źródeł PAP szanse na przyjazd Steinmeiera przed końcem jego kadencji w marcu 2027 r. są minimalne.

To miała być wizyta pożegnalna

Oznacza to, że na zorganizowanie wizyty pozostały cztery miesiące. Steinmeier zakończy drugą kadencję 18 marca 2027 r., po dziesięciu latach sprawowania urzędu.

Jego listopadowy przyjazd do Polski miał mieć charakter pożegnalny. Nieoficjalnie z polskich i niemieckich źródeł słyszy się, że po przełożeniu tego terminu do wizyty odchodzącej niemieckiej głowy państwa nad Wisłą prawdopodobnie już nie dojdzie.

O tym, że prezydent Niemiec przyjedzie do Polski, strona niemiecka poinformowała dziennikarzy na początku września. W oficjalnym kalendarzu prezydenta Niemiec na jego stronie internetowej 16 listopada przez tygodnie pozostawał jednak dniem bez wpisanej agendy, choć kolejne terminy wokół tej daty były uzupełniane.

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To miał być główny temat

Jeszcze 22 października Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP, zapowiadał podczas wizyty w Berlinie, że jednym z głównych tematów wizyty Steinmeiera w Polsce ma być kwestia zadośćuczynienia Niemiec za nazistowskie zbrodnie. Jak tłumaczył, prezydent Nawrocki zamierzał poruszyć temat swojej ubiegłorocznej propozycji, by częścią niemieckiego zadośćuczynienia były inwestycje Berlina w siły zbrojne na wschodniej flance NATO.

Kwestia tzw. gestu humanitarnego dla polskich ofiar niemieckiej okupacji od dłuższego czasu ciąży na relacjach między Warszawą a Berlinem. Temat ten jest regularnie podnoszony przez Polaków w rozmowach dwustronnych i szerszych formatach. Mimo tego w projekcie budżetu Niemiec na 2027 r., nad którym Bundestag będzie głosował pod koniec listopada, nie znalazły się środki na zadośćuczynienia. A niedługo mija rok od momentu, gdy 1 grudnia 2025 r., podczas polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych w urzędzie kanclerskim, premier Donald Tusk apelował do strony niemieckiej o konkrety w tej sprawie. „Pospieszcie się” - mówił w kontekście zadośćuczynień w obecności kanclerza Friedricha Merza.

Nie wypowiadamy się

Planowana wizyta Steinmeiera miała także przypaść na okres zaostrzenia sporu o Trybunał Konstytucyjny w Polsce. Niemieckie MSZ, pytane przez PAP o tę eskalację, wstrzymało się od oceny. „Prosimy o zrozumienie, że nie wypowiadamy się szczegółowo na temat polskiej polityki wewnętrznej” - przekazało biuro prasowe resortu.

Ostatnie dwustronne spotkanie Steinmeiera i Nawrockiego odbyło się 16 września 2025 r. w Berlinie. W Pałacu Bellevue prezydenci rozmawiali m.in. o bezpieczeństwie regionalnym i niemieckim zadośćuczynieniu za krzywdy wyrządzone Polsce podczas II wojny światowej.

Steinmeier był w Polsce ostatni raz 27 stycznia 2025 r., na obchodach 80. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Z polskim prezydentem spotkał się w Polsce po raz ostatni pół roku wcześniej, 1 sierpnia 2024 r., gdy w 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego rozmawiał z Andrzejem Dudą.