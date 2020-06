Wakacyjne wyjazdy, grille, wesela - przed nami sezon wakacyjno-urlopowy, w którym znaczną część wolnego czasu spędzamy ze znajomymi lub rodziną. Czy dotychczasowe zalecenia o unikaniu skupisk ludzi możemy wyrzucić do kąta? Czy zachowanie społecznego dystansu to melodia przeszłości? Dokąd pojechać na wakacje i jak je spędzić, żeby widmo zarażenia się koronawirusem nie spędzało nam snu z powiek? Czy na weselu możemy bawić się bez obaw? O to zapytamy gościa Popołudniowej rozmowy w RMF FM, dr hab. Tomasza Dzieciątkowskiego - wirusologa z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

