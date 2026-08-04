Więziennicy mają dość. „Czerwona kartka” dla rządu

RMF24

Czerwona kartka od więzienników - to akcja związkowców Służby Więziennej polegająca na wysyłaniu do członków rządu specjalnych pocztówek. Chodzi o protest przeciwko wprowadzanym zmianom w systemie świadczeń mieszkaniowych, na czym funkcjonariusze mają stracić.

Na kartkach z jednej strony widnieje napis „czerwona kartka od więzienników”, z drugiej „żądamy wycofania szkodliwych zmian w świadczeniu mieszkaniowym dla Służby Więziennej” oraz dopisek „ja funkcjonariusz Służby Więziennej nie zasługuję na takie traktowanie”. Adresowane są między innymi do premiera, szefa MON czy ministra finansów.

Półmetek wakacji mija, wszyscy wysyłamy kartki pocztowe. My mamy taką specjalną od więzienników. To czerwona kartka dla członków naszego kochanego rządu w związku z trwającymi pracami w sprawie zmian w świadczeniu mieszkaniowym dla więzienników - mówi szef Solidarności więzienników Andrzej Kołodziejski.

Resort finansów chce zmienić wynegocjowane wcześniej i obowiązujące warunki wypłat tych dodatków.

Z wyliczeń związkowców wynika, że te zmiany dla kilkunastu tysięcy funkcjonariuszy będą oznaczać stratę około 400 złotych miesięcznie.