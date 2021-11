Nie wiesz, co powinien dostać facet na mikołajki? Mamy kilka ciekawych propozycji, które sprawdzą się za każdym razem. Warto z nich skorzystać, gdyż są to jedne z najczęściej kupowanych prezentów w listopadzie i grudniu. Zachęcamy do lektury!

Mikołajki za rogiem, a Ty nie masz pomysłu na prezent?

Jeśli nie masz pomysłu na prezent mikołajkowy dla bliskiego Ci mężczyzny, możesz potrzebować inspiracji. Dobrze wiemy, co kupują nasi Klienci każdego roku, więc możemy Ci pomóc w zakupie. Wiele pomysłów umieściliśmy w specjalnym Prezentowniku, który znajdziesz w sklepie internetowym Media Expert. Generator przewiduje możliwość wyboru płci, a także wieku osoby obdarowywanej. Po wybraniu właściwej kategorii, Twoim oczom ukaże się wiele ciekawych urządzeń i akcesoriów, o których można byłoby w pierwszej chwili nie pomyśleć. Możliwe jest także, wylosowanie prezentu! Takie podejście do zakupu prezentów, może być dość emocjonujące. Strona pozwala także zdefiniować budżet, co jest bardzo ważne dla kupujących.

Prezent na Mikołaja dla aktywnych - funkcjonalny smartband

Smartband, to alternatywa dla zegarków inteligentnych. Jest urządzeniem mniejszym, choć jego możliwości są zdecydowanie wystarczające dla wielu osób. AMAZFIT Band 5 jest wyposażony w funkcję pulsoksymetru, mierzącego poziom nasycenia krwi tlenem. To bardzo ważna opcja, która jest szczególnie przydatna w dobie chorób zakaźnych. Sprzęt pozwala także mierzyć tętno i poziom stresu. Możesz monitorować nie tylko aktywność fizyczną, ale również sen. Odpoczynek jest bardzo ważny dla regeneracji organizmu i smartband pozwoli Ci analizować, czy długość snu jest właściwa właśnie dla Ciebie. Opaska umożliwia wysłanie wyniku PAI, czyli szczegółowego pomiaru parametrów, przy uwzględnieniu Twojego wieku, płci oraz dotychczasowej aktywności. Do dyspozycji użytkownika, producent oddał aż 11 trybów sportowych. Opaska kosztuje sporo poniżej 150 złotych, więc nie musisz obawiać się o duży koszt zakupu prezentu.

Dla zawsze idealnie ogolonych - golarka Braun na mikołajki

Jeśli Twój partner lub ojciec, regularnie golą swój zarost, na pewno przyda się im odpowiednia golarka. Takim przydatnym modelem, jest między innymi Braun Seria 5 50-M1000S. Urządzenie jest wyposażone w potrójny system golący, który doskonale radzi sobie nawet z twardym zarostem. Sprzęt jest całkowicie wodoodporny, więc można go używać także pod prysznicem. Akumulatorowe zasilanie, pozwala pracować urządzeniu nawet przez 50 minut. Co ważne, ładowanie przez 300 sekund, pozwala ogolić się chociaż jeden raz. System EasyClen, bardzo ułatwia czyszczenie golarki. Wymiana ostrzy jest bardzo prosta, a to za sprawą rozwiązania Easy Click. To bardzo dobrze wykonana i wygodna w użyciu golarka. Na pewno nie zawiedzie użytkownika i dlatego warto sięgnąć po sprawdzone, dobrze oceniane modele.

Golarka to dobry pomysł - zwłaszcza jeśli pozwala dbać o kształt brody

Jeśli obdarowywany mężczyzna pielęgnuje swój zarost lub brodę, może potrzebować pomocy w konturowaniu i przycinaniu długości włosa. Golarką, która na pewno okaże się pomocna, jest PHILIPS OneBlade Pro QP6530/15. Pozwala na przycinanie, nadawanie kształtu i golenie zarostu każdej długości. Rodzina golarek OneBlade, cieszy się bardzo dużą popularnością wśród Klientów. Jedno ostrze, służy do wszystkich z wymienionych wyżej czynności. Golenie jest komfortowe i pozbawione zacięć, czy podrażnień skóry. Głowica jest ruchoma i dopasowuje się do kształtu ciała i twarzy. Wbudowany akumulator, pozwala na nieprzerwana pracę przez całe 90 minut! Golarki możesz używać na sucho i na mokro, co także jest niepodważalną zaletą. W zestawie z urządzeniem sprzedawana jest nakładka grzebieniowa, pozwalająca wybrać jedno z 12 ustawień długości włosa. Golarka doskonale sprawdzi się również w podróży, dzięki swoim niewielkim rozmiarom i wadze.

Relaks po ciężkim dniu w pracy - tylko FIFA 22!

Jeśli Twój facet lubi gry komputerowe, bardzo dobrym wyborem będzie zakup FIFA 22. Szczególnie, jeśli jest także fanem piłki nożnej. Najnowsza odsłona legendarnej, piłkarskiej serii gier ma ogromną rzeszę fanów. Tytuł dostępny jest na wiele platform: PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X. W porównaniu do poprzednich odsłon, EA Sports postanowiło poprawić zachowanie bramkarzy. Są oni teraz o wiele bardziej bystrymi graczami na boisku. Interweniują o wiele lepiej i są w stanie wyłapać nawet trudne piłki. Gra uwzględnia także nowe taktyki ofensywne, które pozwalają bardziej metodycznie podejść do rozgrywek. Tryb kariery, pozwala stworzyć klub i poprowadzić go do szczytu osiągnięć międzynarodowych. Dostępny jest również tryb Volta Football, który pozwala na rozgrywkę uliczną. Rozgrywka ta jest bardzo dynamiczna i emocjonująca. Możliwa jest także rywalizacja w trybie wieloosobowym. Warstwa graficzna jest doskonała. Szczegóły widoczne na ekranie robią wrażenie.

A może coś z innego gatunku? Far Cry 6

Far Cry, to dobrze znana seria gier. Pierwsza odsłona wydana w 2004 roku, zadziwiła wszystkich graczy piękną grafiką. Każda kolejna odsłona, oferuje równie emocjonujące doznania z eksplorowania ciekawych lokacji. W szóstej części Far Cry, zadaniem gracza jest walka z dyktaturą panującą na jednej z wysp, odpowiadającej warunkami państwom Ameryki Łacińskiej. Głównym celem jest obalanie Antona Castillo, któremu daleko do łaskawego włodarza. Dyktator przygotowuje do objęcia władzy swojego syna Diego, który także jest na celowniku ruchu oporu. Gra uwzględnia zacięte starcia na terenie dżungli, a także ulicach miast. Do dyspozycji gracza oddano wiele ciekawych, czasami dość wymyślnych broni. Oczywiście nie mogło także zabraknąć pojazdów, które od zawsze towarzyszą rozgrywce. Gra wciągnie gracza na wiele godzin, aż do ukończenia wątku fabularnego. Far Cry 6 jest dostępna na najpopularniejsze platformy: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X i PC.

Masz w domu bohatera? Pozwól mu ocalić świat przed spustoszeniem na mikołajki!

No tak, chyba większość mężczyzn wizualizowało kiedyś siebie, jako bohatera ratującego świat przez zagładą. Dzięki Battlefield 2042 gracz ma możliwość walki w totalnej, międzynarodowej wojnie. To tytuł, który wymaga do rozgrywki stałego połączenia z Internetem. Battlefield 2042 bowiem, to gra stworzona z myślą o rywalizacji wieloosobowej. Gracz ma możliwość wzięcia udziału w bitwie, do której dołączyć może aż 128 uczestników. Pola bitew wyglądają dokładnie tak, jak mógłby wyglądać świat ogarnięty wojną za około dwadzieścia lat. Jak na Battlefield przystało, do dyspozycji gracza oddano śmiercionośną broń i pojazdy, które pozwalają nie tylko dojechać na miejsce walki, ale również ewakuować się lub walczyć. Battlefield 2042 jest dostępny na kilka platform, w tym oczywiście na konsole.