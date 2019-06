Smoki królują dziś w Krakowie. O godz. 12:15 z Plan od strony ul. Gertrudy wyruszy Parada Smoków - już po raz 19. Tematem tegorocznej edycji święta jest "W czterdzieści smoków dookoła świata".

Ubiegłoroczna, 18. Wielka Parada Smoków / Jacek Bednarczyk / PAP

To już 19. Wielka Parada Smoków. Jak mówią organizatorzy z Teatru Groteska, parada to okazja do spotkania się z różnorodnością kultur na wszystkich kontynentach.

Smocza parada będzie w tym roku szaloną podróżą wokół globu. Za inspirację dla smoczych postaci posłuży powieść Juliusza Verne’a "W osiemdziesiąt dni dookoła świata".

"Liczymy, że pojawią się w smoczym korowodzie smoki, o jakich do tej pory nie śniło się nawet najznakomitszym smokologom. Smoki z najdalszych, najbardziej skrytych i tajemniczych zakątków kuli ziemskiej" - piszą organizatorzy.

Pierwszy weekend czerwca upływa mieszkańcom Krakowa i turystom pod znakiem smoczej zabawy i niespodzianek. Oprócz niedzielnej Parady, wczoraj odbyło się też Wielkie Widowisko Plenerowe i Piknik Rodzinny.

2 czerwca, godz. 10:00-19:00 Smoczy Piknik Rodzinny, bulwar Czerwieński,

2 czerwca, Wielka Parada Smoków, ul. Grodzka - Rynek Główny godz. 12:15-15:00

Wielka Parada Smoków to zdecydowanie największe smocze widowisko na świecie.

Wideo youtube

Wideo youtube

Wczoraj wieczorem odbyło się wielkie Widowisko Plenerowe na Wiśle typu "światło-dźwięk". Podczas widowiska zaprezentowały się wielkogabarytowe, pływające i latające smoki - do 25 m długości i 15 m wysokości.

Niesamowite stwory umieszczone na barkach i statkach były animowane przez aktorów Teatru Groteska. W tym roku w Widowisku wzięły udział smoki, których projekty zostały zainspirowane tradycją i kulturą z czterech stron świata. Reżyserem i pomysłodawcą spektaklu jest Adolf Weltschek.