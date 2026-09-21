RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Wielka obława policji. 101 osób zatrzymanych podczas zorganizowanej akcji

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 21 września (08:08)

101 osób zatrzymanych, w tym poszukiwani przez sądy i prokuratury, a także obcokrajowcy – to efekt szeroko zakrojonej akcji przeprowadzonej przez stołecznych policjantów. W działaniach wzięło udział aż 700 funkcjonariuszy, którzy jednego dnia pojawili się w 800 różnych lokalizacjach na terenie całego kraju.

Wielka obława policji. 101 osób zatrzymanych podczas zorganizowanej akcji
101 osób zostało zatrzymanych podczas zorganizowanej akcji stołecznych policjantów /Policja

Wielka akcja stołecznej policji odbyła się w zeszłym tygodniu. Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, 700 policjantów jednego dnia pojawiło się w 800 różnych lokalizacjach na terenie całego kraju. 

Większość z tych miejsc to domy i mieszkania, ale funkcjonariusze zjawili się też w 200 wytypowanych lokalizacjach, w których mieszkają cudzoziemcy - to były głównie hostele. 

 

Kim są zatrzymani? 

Wśród zatrzymanych jest 8 obcokrajowców - Ukraińcy, Białorusini oraz obywatele Indii. Zatrzymani to głównie osoby podejrzane, oskarżone albo już skazane za różne przestępstwa, które unikały wymiaru sprawiedliwości. 

Wszyscy trafili do aresztów oraz zakładów karnych. 

Podczas akcji funkcjonariusze odnaleźli też 8 osób, które zgłoszono jako zaginione.


Źródło: RMF FM
Tagi: akcja policji
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: