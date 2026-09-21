Wielka obława policji. 101 osób zatrzymanych podczas zorganizowanej akcji

RMF24

101 osób zatrzymanych, w tym poszukiwani przez sądy i prokuratury, a także obcokrajowcy – to efekt szeroko zakrojonej akcji przeprowadzonej przez stołecznych policjantów. W działaniach wzięło udział aż 700 funkcjonariuszy, którzy jednego dnia pojawili się w 800 różnych lokalizacjach na terenie całego kraju.

Wielka akcja stołecznej policji odbyła się w zeszłym tygodniu. Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, 700 policjantów jednego dnia pojawiło się w 800 różnych lokalizacjach na terenie całego kraju.

Większość z tych miejsc to domy i mieszkania, ale funkcjonariusze zjawili się też w 200 wytypowanych lokalizacjach, w których mieszkają cudzoziemcy - to były głównie hostele.

Fot. Policja

Kim są zatrzymani?

Wśród zatrzymanych jest 8 obcokrajowców - Ukraińcy, Białorusini oraz obywatele Indii. Zatrzymani to głównie osoby podejrzane, oskarżone albo już skazane za różne przestępstwa, które unikały wymiaru sprawiedliwości.

Wszyscy trafili do aresztów oraz zakładów karnych.

Podczas akcji funkcjonariusze odnaleźli też 8 osób, które zgłoszono jako zaginione.