Wielka akcja w całym kraju 29 sierpnia. Przygotuj się - na wszelki wypadek

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Co zrobić, gdy słyszymy syrenę alarmową? Gdzie sprawdzić, czy zagrożenie jest prawdziwe? Jak odróżnić oficjalny komunikat od fałszywego ostrzeżenia? Tego wszystkiego będzie można się dowiedzieć w sobotę 29 sierpnia w punktach edukacyjnych Krajowego Treningu Reagowania Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC). Spotkania z ekspertami i mundurowymi będą bezpłatne.

W sobotę 29 sierpnia od godzin porannych punkty Akademii OLiOC będą działały w tysiącach miejsc w całym kraju, m.in. w centrach miast, miejscowościach turystycznych, przy remizach OSP, w bibliotekach i domach kultury.

Będą w nich dyżurowali eksperci oraz pracownicy służb, dzięki którym będzie można się nauczyć:

rozpoznawania sygnałów alarmowych - dowiesz się, jak brzmi sygnał alarmu dla ludności i czym różni się od lokalnych syren OSP,

- dowiesz się, jak brzmi sygnał alarmu dla ludności i czym różni się od lokalnych syren OSP, weryfikowania informacji - dowiesz się, jak sprawnie korzystać z oficjalnych kanałów (Alert RCB, RSO, komunikaty służb) i jak nie dać się dezinformacji w sieci,

- dowiesz się, jak sprawnie korzystać z oficjalnych kanałów (Alert RCB, RSO, komunikaty służb) i jak nie dać się dezinformacji w sieci, sprawdzania miejsc schronienia - dowiesz się, jak szybko ustalić właściwy sposób postępowania i znaleźć najbliższe bezpieczne miejsce.

- dowiesz się, jak szybko ustalić właściwy sposób postępowania i znaleźć najbliższe bezpieczne miejsce. kompletowania plecaka ewakuacyjnego - zobaczysz na żywo wzorcowe wyposażenie i dowiesz się, jak dopasować plecak do wieku, zdrowia i potrzeb członków Twojej rodziny.

MSWiA / materiały prasowe

Informacje o punktach i harmonogramie są na stronach internetowych i na platformach społecznościowych urzędów gmin i urzędów wojewódzkich. Materiały edukacyjne będą dostępne na stronie MSWiA OLiOC oraz profilach OLiOC.

Resort dodał, że w wydarzenie zaangażowani są wojewodowie, samorządy, Państwowa Straż Pożarna, ochotnicze straże pożarne, policja i organizacje społeczne.

MSWiA przekazało, że od początku tego roku w wydarzeniach Akademii OLiOC wzięło udział ponad 276 tys. osób – w tym ponad 106 tys. podczas czerwcowego Krajowego Treningu Pierwszej Pomocy.

Program edukacji powszechnej Akademia OLiOC ma „pomóc obywatelom zdobywać praktyczne umiejętności związane z bezpieczeństwem oraz przygotowaniem do działania w sytuacjach kryzysowych”.

Resort wyjaśnił, że Akademia stanowi rozwinięcie treści zawartych w „Poradniku bezpieczeństwa” i „opiera się na prostym założeniu: bezpieczeństwo buduje się poprzez ćwiczenie konkretnych umiejętności, a nie wyłącznie zdobywanie wiedzy teoretycznej”. Uczestnicy poznają zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia, uczą się samopomocy i pomocy wzajemnej oraz przygotowania domu i rodziny na różne scenariusze kryzysowe.