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„Polskie służby miały wiedzę o planowanej rosyjskiej prowokacji dywersyjnej w pobliżu granicy z obwodem królewieckim i podjęły odpowiednie działania” – powiedział w Jarosławiu wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister zapowiedział też wniosek o przedłużenie operacji Horyzont, służącej m.in. ochronie infrastruktury krytycznej.

Informację o przeprowadzonej na przełomie października i listopada tajnej operacji prewencyjno-odstraszającej podała w środę „Rzeczpospolita”. Według dziennika w działaniach uczestniczyły służby specjalne, policja oraz elitarne jednostki Wojska Polskiego.

Operacja miała udaremnić planowaną przez Rosję prowokację dywersyjną przy granicy z obwodem królewieckim.

„Duża liczba ofiar”, podobieństwa do prowokacji gliwickiej. Plan Rosji przy granicy z Polską Na przełomie października i listopada w Polsce na granicy z obwodem królewieckim miało dojść do prowokacji z dużą liczbą ofiar. „Ostrzeżenie przyszło od służb partnerskich, ale na możliwość prowokacji na granicy polsko-rosyjskiej wskazywali też…

Szef MON: Rosja eskaluje działania

Do doniesień odniósł się podczas wizyty w Jarosławiu szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził informacje „Rzeczpospolitej”.

Minister ocenił, że Federacja Rosyjska intensyfikuje działania wymierzone w bezpieczeństwo państw europejskich. Wskazywał na naruszenia przestrzeni powietrznej, próby wysadzania pociągów, podpalenia, sabotaż wobec zakładów zbrojeniowych i aktywność w cyberprzestrzeni.

Jak zaznaczył, prowokacje mogą dotyczyć zarówno Polski, jak i państw bałtyckich.

Wniosek o przedłużenie operacji Horyzont

Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że do premiera, a następnie do prezydenta ma trafić wniosek o przedłużenie operacji Horyzont.

Dzisiaj też złożony zostanie wniosek do premiera, następnie do prezydenta o przedłużenie operacji Horyzont, współudziału wojska w zabezpieczeniu m.in. infrastruktury kolejowej – powiedział minister.

Operacja Horyzont jest prowadzona przez Siły Zbrojne RP we współpracy z innymi służbami państwowymi. Jej celem jest wsparcie ochrony infrastruktury krytycznej, w tym szlaków komunikacyjnych i kolei, przed dywersją oraz sabotażem.

„Wiele sabotaży udało się udaremnić”

Szef MON podkreślił, że zadania służb są koordynowane w ramach komitetu bezpieczeństwa. Straż Graniczna odpowiada za ochronę granic, policja za bezpieczeństwo i porządek wewnętrzny, a wojsko wspiera te formacje w określonych sytuacjach.

Przypomniał, że podobne wsparcie wojsko realizuje od lat na granicy polsko-białoruskiej, a także przy przejściach granicznych na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie.

Te wszystkie działania, które prowadzimy, koordynujemy ze służbami specjalnymi, z informacjami wywiadowczymi naszymi, naszych sojuszników i prowadzimy przeciwdziałanie. Wiele rzeczy, wiele sabotaży udało się udaremnić – podsumował Kosiniak-Kamysz.