Wieczorne oświadczenie Korwin-Piotrowskiej. „Po przemyśleniu tej kwestii”

RMF24

Zawnioskuję o wyłączenie mnie z rozpoznania sprawy zarządzenia o przerwie w czynnościach wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego Bartłomieja Sochańskiego – zapowiedziała w wieczornym oświadczeniu sędzia Anna Korwin-Piotrowska. To ona, jako kierująca TK, wydała to zarządzenie.

Korwin-Piotrowska wylosowana do rozpoznania sprawy Sochańskiego

W piątek wieczorem przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów TK przekazali informację, że Anna Korwin-Piotrowska jako najstarszy stażem sędzia została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym. Równocześnie wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Wczoraj odbyło się zwołane przez nią Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK.

Na zwołanym zgromadzeniu m.in. wylosowano sędziów do postępowań dyscyplinarnych wobec Święczkowskiego oraz Sochańskiego. Korwin-Piotrowska została wylosowana do rozpoznania sprawy Sochańskiego.

W sprawie dotyczącej zarządzenia wobec Święczkowskiego na rzecznika dyscyplinarnego wylosowano sędziego Stanisława Piotrowicza.

Do składu orzekającego w tej sprawie wylosowano: Magdalenę Bentkowską, Macieja Taborowskiego i Krystiana Markiewicza. Przewodniczącą i sprawozdawcą została zaś Bentkowska.

Rzecznikiem dyscyplinarnym w sprawie odnoszącej się do Sochańskiego został zaś Dariusz Szostek.

Do składu sędziowskiego do rozpoznania tego zarządzenia wylosowani zostali: Maciej Berek, Anna Korwin-Piotrowska i Rafał Wojciechowski. Przewodniczącym został Berek, a sprawozdawcą: Wojciechowski.

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„Złożę wniosek o wyłączenie mnie z rozpoznania sprawy sędziego Sochańskiego”

Korwin-Piotrowska poinformowała jednak w wieczornym oświadczeniu, że złoży wniosek o wyłączenie jej z rozpoznania sprawy sędziego Sochańskiego.

Ale po przemyśleniu tej kwestii doszłam do wniosku, że złożę wniosek o wyłączenie mnie z rozpoznania sprawy sędziego Sochańskiego z uwagi na to, że to ja dokonałam i wydałam zarządzenia o natychmiastowej przerwie - podkreśliła Korwin-Piotrowska w oświadczeniu, które wieczorem wyemitowała stacja TVN24.

Zaznaczyła, że „sądy muszą być bezstronne, niezależne”. Każda osoba, która podlega sądzeniu, musi mieć przekonanie, że jest to sąd zgodny z ustawą i zapewniający jej poczucie, że nie ma nikt żadnego wpływu i wcześniejsze przekonanie moje, które było podstawą zarządzenia przerwy, nie będzie miało znaczenia dla rozstrzygnięcia tej sprawy - podkreśliła.

Jeszcze przed losowaniem Korwin-Piotrowska wyrażała swoje wątpliwości co do uwzględniania jej w puli możliwych osób losowanych w tych sprawach. Po dyskusji ostatecznie zadecydowano, że zostanie ona uwzględniona w losowaniu.

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Święczkowski o „sędziach uzurpatorach”

Na wczorajszym Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego przyjęto też uchwałę dotyczącą przyszłorocznego budżetu Trybunału.

Wcześniej przegłosowano, że obowiązujące kworum na wtorkowych obradach to ośmioro sędziów TK.

Jeszcze w sobotę prezes Święczkowski oświadczył, że „razem z legalnymi sędziami” TK ustalili, iż nie będą brali udziału w wydarzeniach organizowanych przez „sędziów uzurpatorów”, w tym w zaplanowanym na wtorek Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów TK. Uzurpator nie może zwoływać Zgromadzenia Ogólnego - oświadczył Święczkowski.

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Ośmiu sędziów wzięło udział w Zgromadzeniu Ogólnym

Na początku wtorkowych obrad Korwin-Piotrowska wskazała, że „obecnych na sali sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest ośmioro”, z kolei „zobowiązanych” do udziału w zgromadzeniu „jest w sumie dwanaście osób”.

Jak wskazała, na liście obecności Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK ujęto „wszystkich sędziów TK wybranych przez Sejm”, natomiast „z racji tego, że wobec pana sędziego Bartłomieja Sochańskiego (…) oraz pana Bogdana Święczkowskiego zostały wydane 30 października zarządzenia o natychmiastowej przerwie w urzędowaniu, wyklucza to obowiązek i prawo udziału takich sędziów w zgromadzeniu”.

Poinformowała ponadto, że na liście jest też sędzia Jarosław Wyrembak, który to z kolei „nie jest i nie może wziąć udziału w tym głosowaniu z uwagi na wadliwą procedurę wyboru”.

Ośmioro sędziów na zgromadzeniu TK przyjęło projekt budżetu Punktualnie o 15:30 rozpoczęło się posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Uczestnicy mają zdecydować o przyjęciu budżetu TK. W obradach nie weźmie udziału Bogdan Święczkowski. Wokół siedziby TK są dziesiątki osób…

Zamieszanie wokół kworum

Następnie porządek przeszedł do budzącej kontrowersję kwestii, czy liczba obecnych na zgromadzeniu spełnia kworum w rozumieniu przepisów ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Zgodnie z konstytucją w skład TK wchodzi 15 sędziów. Według ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK „Zgromadzenie Ogólne podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby sędziów Trybunału” - przy ogólnej liczbie 15 sędziów TK jest to 10 osób.

Według m.in. prezesa Święczkowskiego i strony prezydenckiej w TK jest obecnie 10 sędziów, w tym troje wybranych przez Sejm obecnej kadencji. Prezydent Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania od pozostałych pięciu osób wybranych przez Sejm w tej kadencji, a w związku z tym Święczkowski nie dopuścił ich do orzekania.

Z kolei według m.in. strony rządowej, po wybraniu w tej kadencji przez Sejm ośmiu osób na sędziów TK, skład Trybunału został uzupełniony do 15 osób, z tym że dwóch sędziów: Święczkowski i Sochański jest zawieszonych w czynnościach. A ponadto podnoszone jest, że Jarosław Wyrembak nie ma statusu sędziego TK, gdyż objął funkcję w miejsce osoby „wadliwie” wybranej do TK - publicystycznie określanej mianem „sędziego-dublera”.

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Korwin-Piotrowska: 2/3 z dwunastu to osiem

Nie ma żadnych wątpliwości, że jest nas tutaj ośmioro – stwierdziła na wtorkowych obradach Korwin-Piotrowska.

Oceniła, że jeśli w ustawie liczbę wymaganych sędziów określono ułamkiem (2/3), to ustawodawca „założył, że ostateczną liczbę” potrzebnych sędziów do podejmowania uchwał trzeba będzie „na dany dzień, na dany moment” obliczyć.

Rozumiem, że jesteśmy wszyscy zgodni co do tego, że osób uprawnionych do wzięcia udziału i do zgromadzenia jest 12 – mówiła.

W związku z tym – podkreśliła - obliczając 2/3 z 12 osób „nie uzyskamy żadnego innego wyniku, niż osiem” osób potrzebnych do podejmowania uchwał.

Ostatecznie doszło do głosowania, a za tym, że na wtorkowym posiedzeniu kworum wynosi osiem osób, opowiedzieli się wszyscy zgromadzeni.

W związku z tym Korwin-Piotrowska stwierdziła, iż „jest kworum do skutecznego i ważnego” podjęcia uchwały ws. projektu budżetu TK na 2027 rok.

Zgromadzenie w podjętej we wtorek uchwale przyjęło, że uznaje „za niezbędne uwzględnienie w ustawie budżetowej na 2027 rok części budżetowej 06 - Trybunał Konstytucyjny, co stanowi warunek prawidłowej realizacji ustrojowych zadań Trybunału Konstytucyjnego”.

To jest właśnie apel do władzy ustawodawczej, aby na tym etapie prac parlamentarnych po prostu włączyć ten nasz uchwalony, o ile dojdzie oczywiście do tego, projekt planu wydatków i dochodów Trybunału Konstytucyjnego - powiedziała Korwin-Piotrowska przed głosowaniem.

Dodała, że wraz z pozostałymi sędziami TK żywi nadzieję, że ten „postulat (...) zostanie zrealizowany i zostaną zabezpieczone środki na funkcjonowanie Trybunału”.