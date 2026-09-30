„Widzimy zmianę ze strony Ukraińców”. Nowy trend na polskim rynku pracy

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Coraz więcej Ukraińców szuka w Polsce wyłącznie pracy tymczasowej - informuje międzynarodowa agencja zatrudnienia Gremi Personal. Zamiast stałego zatrudnienia oczekują kontraktów na dwa lub trzy miesiące, po których mogliby wrócić do kraju. Powodem jest m.in. chęć spędzenia zimy w bardziej stabilnych warunkach. „Widzimy zmianę ze strony Ukraińców. Ludzie niekoniecznie chcą przyjeżdżać do Polski na dłuższy czas” - mówi Tomasz Bogdewicz, prezes Gremi Personal w Polsce.

Praca na kilka miesięcy zamiast stałego pobytu

Według Gremi Personal zmienia się sposób, w jaki część Ukraińców podchodzi do pracy w Polsce. Coraz więcej planuje przyjechać do naszego kraju jedynie na kilka miesięcy, przetrwać zimę, zarobić pieniądze i wrócić do siebie.

Zmiana popytu na Ukraińców wpisuje się w szerszy trend na polskim rynku pracy: pracodawcy coraz częściej korzystają z zatrudnienia tymczasowego, gdy nie są gotowi na zwiększenie liczby stałych pracowników lub potrzebują dodatkowych rąk do pracy w okresach zwiększonego obciążenia.

Jakiego rodzaju praca jest oferowana Ukraińcom?

Krótkoterminowe zatrudnienie Ukraińców obejmuje przede wszystkim pracę w magazynach i zakładach produkcyjnych. Szacowane wynagrodzenie wynosi od 1200 do 2000 dolarów (4600-7700 zł), w zależności od stanowiska, liczby przepracowanych godzin oraz warunków oferowanych przez konkretnego pracodawcę.

Gremi Personal zapewnia przejazd autokarem z Ukrainy, zakwaterowanie oraz odbiór pracowników po przyjeździe. Każdej osobie przydzielany jest koordynator, który pomaga w okresie adaptacji i pozostaje osobą kontaktową przez cały okres trwania zatrudnienia.

Widzimy zmianę ze strony Ukraińców. Ludzie niekoniecznie chcą przyjeżdżać do Polski na dłuższy czas. Chcą mieć możliwość przyjazdu na dwa lub trzy miesiące, pracować, mieć normalne warunki życia i po pracy wrócić do domu – mówi Tomasz Bogdewicz, prezes Gremi Personal w Polsce.

Popyt na pracę tymczasową rośnie

Rosnące zainteresowanie krótkimi kontraktami wśród Ukraińców wpisuje się w szerszy trend na polskim rynku pracy. Firmy coraz częściej korzystają z pracy tymczasowej, gdy nie chcą zwiększać liczby etatów na stałe albo potrzebują dodatkowych pracowników w okresach większego obciążenia.

Według danych Gremi Personal w drugim kwartale 2026 roku obroty segmentu pracy tymczasowej wśród agencji pracy tymczasowej wzrosły o 4 proc. rok do roku i wyniosły 1,159 mld zł.

Znaczącą skalę tego rynku pokazują również dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W 2025 roku agencje pracy tymczasowej skierowały do pracy 697 301 osób. 361 309 z nich stanowili cudzoziemcy, czyli ponad połowa wszystkich pracowników. W tym samym czasie liczba umów o pracę tymczasową wzrosła z 1,31 mln w 2024 roku do 1,38 mln w 2025 roku.

Obywatele Ukrainy pozostają najliczniejszą grupą cudzoziemców ubezpieczonych w polskim systemie ubezpieczeń społecznych.

Dane dotyczące Ukraińców w Polsce

Na koniec sierpnia 2026 roku w ZUS-ie ubezpieczonych było ponad 911 tys. obywateli Ukrainy. To o 6,4 proc. więcej niż na początku roku. Ukraińcy stanowili około dwóch trzecich wszystkich ubezpieczonych cudzoziemców w Polsce.

Liczba osób przebywających w Polsce jest jednak wyższa. Według danych na 30 czerwca 2026 roku około 1,56 mln obywateli Ukrainy posiadało ważne dokumenty pobytowe w Polsce. Niemal 959 tys. korzystało z ochrony czasowej. Gremi Personal wskazuje, że przy krótkoterminowym wyjeździe do pracy Ukraińcy nie muszą ubiegać się o ochronę czasową.

Obywatele Ukrainy mogą przyjechać do Polski bez wizy, korzystając z paszportu biometrycznego, i przebywać na terytorium kraju do 90 dni w okresie 180 dni. Możliwość legalnego wykonywania pracy zależy natomiast od spełnienia obowiązujących wymogów dotyczących zatrudniania cudzoziemców.

Jednocześnie polski rynek pracy nie wskazuje na gwałtowny wzrost zapotrzebowania na nowych pracowników. Pod koniec drugiego kwartału 2026 roku Główny Urząd Statystyczny odnotował 98,7 tys. wolnych miejsc pracy. To o 2,9 tys. więcej niż rok wcześniej.