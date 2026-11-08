Widzialność spadnie nawet do 200 metrów. IMGW alarmuje

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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą dla aż 11 województw. Alerty będą obowiązywać od niedzielnego wieczora do poniedziałkowego przedpołudnia.

IMGW alarmuje: od niedzieli od godziny 17:00 aż do poniedziałku, do godziny 11:00, mgły będą ograniczać widoczność w aż 11 województwach.

Ostrzeżenia obejmują całe województwa lubuskie i wielkopolskie, a także części województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego.

Widzialność ograniczona nawet do 200 metrów

Synoptycy prognozują, że w wymienionych regionach pojawią się gęste mgły, które mogą ograniczać widoczność nawet do 200 metrów. Takie warunki utrzymają się przez co najmniej 8 godzin. To szczególnie niebezpieczne dla kierowców - poruszanie się po drogach będzie wymagało maksymalnej ostrożności.

Co oznacza ostrzeżenie I stopnia?

Ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska pogodowe, które mogą prowadzić do strat materialnych, a nawet stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. W przypadku gęstej mgły szczególnie narażeni są uczestnicy ruchu drogowego, piesi oraz rowerzyści.

Apel do kierowców i mieszkańców

Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza podczas jazdy samochodem. Warto dostosować prędkość do warunków panujących na drodze, korzystać ze świateł przeciwmgielnych i zachować większy niż zwykle odstęp od poprzedzającego pojazdu. Pamiętajmy, że gęsta mgła może pojawiać się nagle, zwłaszcza w pobliżu zbiorników wodnych i na terenach leśnych.