Widzialność ograniczona do 200 metrów. Ostrzeżenie IMGW przed gęstą mgłą

RMF24

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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gęstą mgłą dla mieszkańców siedmiu województw. Alert obowiązuje od wtorkowego wieczoru aż do środy rano. Synoptycy apelują o szczególną ostrożność na drogach – widzialność miejscami spadnie poniżej 200 metrów.

Ostrzeżenie IMGW obejmuje województwa: podlaskie, lubelskie, podkarpackie, małopolskie, wschodnie części województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Alert będzie aktywny od wtorku, 27 października, od godziny 20:00 i potrwa do środy, 28 października, do godziny 10:00.

Synoptycy prognozują, że na wymienionych obszarach pojawią się gęste mgły, które mogą znacznie ograniczyć widoczność – miejscami nawet do mniej niż 200 metrów.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą prowadzić do strat materialnych, a także stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.

Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności, dostosowanie prędkości do warunków na drodze oraz unikanie niepotrzebnych podróży w czasie obowiązywania alertu.