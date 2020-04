Las wroceński - to tam strażacy kierują dzisiaj największe siły w walce z pożarem w Biebrzańskim Parku Narodowym. Powierzchnia pożaru na szczęście się nie powiększa. Strażacy kontynuują akcję gaśniczą, która sprawdziła się wczoraj - z wykorzystaniem do zrzutów wody samolotów gaśniczych i śmigłowca i dogaszaniem tych miejsc z ziemi.

Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym / PAP/Artur Reszko /

Pali się około 200-300 ha parku, więc niewielki procent powierzchni, która juz sie spaliła - relacjonuje reporter RMF FM Piotr Bułakowski.

To piąta doba akcji gasniczej. Dziś strażacy będą kontynuowali działania z wczoraj - mówi młodszy brygadier Marcin Janowski.

Taktyka, która przyjęliśmy, ma skutek. Kontrolujemy ogień, nie rozprzestrzenia się on istotnie, wsparcie z góry w postaci deszczu na pewno by się przydało, ale musimy póki co liczyć na własne siły i środki. One by pewnie też zasadniczo zmieniły przebieg akcji. Póki nie będzie zmiany pogody, proces wygaszania będzie powolny, więc trzymamy się tego, co robimy - podkreśla Janowski.



Opady deszczu są prognozowane na noc z piątku na sobotę.

Strażacy zakończyli rano badanie dronami obszarów objętych pożarem. Dzięki zdobytej wiedzy o zarzewiach ognia w górę mogły wzbić się samoloty i helikoptery gaśnicze.





Szacunki strażaków i parku narodowego mówią o powierzchni ok. 6 tys. ha, które dotąd objął pożar. W działaniach bierze udział kilkaset osób, w tym blisko 360 strażaków zawodowych i OSP oraz 50 żołnierzy WOT, służby parku narodowego i leśnicy, wspierani m.in. przez policję, SG czy okolicznych mieszkańców.



Teren monitorowany z powietrza z użyciem dronów i helikoptera

W nocy z czwartku na piątek teren w newralgicznych miejscach, przede wszystkim tam, gdzie ogień mógłby zagrozić okolicznym miejscowościom, był dozorowany z ziemi przez strażaków, ale też monitorowany z powietrza z użyciem dronów i helikoptera.



W sumie cały czas w takim dozorze, ale i w akcji gaśniczej tam, gdzie było to możliwe w warunkach nocnych, działało ok. 150 strażaków - poinformował Marcin Janowski. W nocy wycofaliśmy część sił i środków, ale działania gaśnicze w żaden sposób nie zostało przerwane, a jedynie ograniczone do tych stref bezpiecznych. Chodziło głównie o to, by pożar nie objął nowych terenów - dodał. Ocenił, że to się udało.



Loty drona z termowizją i patrolowych śmigłowców wskazały, że pożar jest punktowo np. w lesie wroceńskim, w pobliżu miejscowości Grzędy i przy Kanale Woźnawiejskim, ale ta sytuacja nie pogorszyła się w nocy.



"Widok pozostanie w naszej pamięci na długo"

Widok spalonej części Biebrzańskiego Parku Narodowego pozostanie w naszej pamięci na długo - mówi w rozmowie z reporterem RMF FM Piotrem Bułakowskim Agnieszka Piotrowska - właścicielka gospodarstwa agroturystycznego w miejscowości Woźnawieś. Przebieg pożaru był nieprzewidywalny i dla nas dramatyczny. W poniedziałek wydawało się, że jest ugaszony, uspokoiliśmy się. Ale później ogień rozbuchał się w dwójnasób i z przerażeniem obserwowaliśmy, co się dzieje - dodaje.





Wiosenne pożary suchych traw i trzcinowisk są nad Biebrzą co roku, ale trwający obecnie jest największym w historii działalności tego parku. W dużej części objął obszary torfowe i tam ogień może bardzo długo tlić się pod powierzchnią gruntu i wzniecać się wskutek porywów wiatrów. W minionych latach jedynym sposobem na takie pożary były obfite opady deszczu.



Biebrzański Park Narodowy jest największym w Polsce, zajmuje ok. 59 tys. ha. Chroni cenne przyrodniczo obszary bagienne. Jest ostoją wielu rzadkich gatunków, zwłaszcza ptaków wodno-błotnych i łosi.